Шестерых граждан Украины будут судить за кражи в различных регионах Литвы

В Литве будут судить шесть граждан Украины за кражи в различных регионах страны.

Как сообщила в четверг прокуратура, пять женщин и один мужчина в октябре прошлого года в разных местностях Литвы осуществили пять краж из жилых помещений. Есть подозрения, что от этой группы пострадали люди, живущие в Аникшяйском районе, Утене, Казлу-Руде, Укмерге и Пренском районе.

Суммы, украденные подельниками у людей, колебались от 180 до 10 тыс. евро, в общей сложности они украли чужое имущество на сумму более 28 тыс. евро.

По данным расследования, граждане Украины покушались на кражу в доме женщины, живущей в Вильнюсском районе, однако не найдя ценных вещей, покинули ее дом.

Есть подозрения, что члены группы путешествовали по Литве на автомобиле, за рулем которого находился мужчина. Под прикрытием просьбы попить воды или предложить привезенные ими товары они проникали в дома жителей. Пока одни из женщин общались с хозяевами и отвлекали их внимание, другие в это время искали деньги и другие ценные вещи.

По данным расследования, после кражи они быстро покидали дома, садясь в ждавшую их машину.

Полиция задержала членов группы 28 октября прошлого года в Вильнюсе, в квартире, которую они снимали.

Пять задержанных ожидают суда, одной женщине была смягчена мера пресечения, - она не связана с лишением свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Пренскую палату Алитусского окружного суда.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!