"Мы обсуждали вопрос необязательно паспорта вакцинации, а паспорта иммунитета, вопрос его создания. Ведь на его получение могут претендовать не только привитые, но и переболевшие коронавирусом, если у них в организме есть антитела.
Для этого на более позднем этапе можно делать тесты на антитела. Мы говорим об этом с членами совета экспертов, пока никакого решения нет", – сказал Шимоните.
По ее словам, можно смягчить и карантинные требования в отношении переболевших.
"Можно не применять часть карантинных ограничений в отношении части общества. Ведь и сейчас, когда карантин ужесточили, было такое мнение со стороны переболевших – почему на них распространяются те же ограничения, что и на других людей", – заметила Шимоните.
Пока никакие решения не приняты, толко ведутся дискуссии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!