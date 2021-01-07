В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет

Гедре Балчуте ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

В Литве от коронавируса скончался уже третий человек младше 30 лет. Об этом официально сообщили 7 января.

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