С работы увольняют специалиста, который сообщил об утечке нефти в Бутинге

С работы увольняют инспектора по охране окружающей среды, который передал министру Симонасу Гентвиласу информацию об инциденте на терминале в Бутинге, сообщает Lietuvos rytas.

Старший специалист Клайпедского управления Департамента охраны природы Донатас Багочюс отстранен с занимаемой должности в связи с совершением грубого нарушения – он поделился служебной информацией о загрязнениях в море с третьими лицами, а это якобы лишило департамент возможности в будущем применить юридические действия в отношении нарушителя закона.

Журналисты Lietuvos rytas выяснили, что это третье лицо – министр охраны окружающей среды Гентвилас и позвонивший инспектору его советник Мариюс Гайлюс.

Старший советник главы Департамента охраны природы Каролис Вайткявичюс сказал, что "служащие не могут передавать служебную информацию третьим лицам".

Он подчеркнул - одно дело информация о происшествии, которую важно знать обществу, министру и прочим, а иное – служебная информация о расследовании, в которое никто не должен вмешиваться.

По данным журналистов, Багочюс пояснил советнику министра, что пилоты выяснили, что нефть загрязнила около 400 000 кв. м поверхности моря, вылилось около 480 литров нефти.

Инспектор предупредил, что это субъективная оценка, других данных у службы нет – представители Orlen Lietuva точную информацию об утечке не предоставили.

Инцидент в Бутинге произошел 28 декабря утром. Сообщалось, что на терминале Orlen Lietuva в Бутинге произошла утечка нефтепродуктов, длина пятна составляет около 4 км, ширина – около 100 м.

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