В Клайпедском порту рекордные погрузки – 47,7 млн тонн

В 2020 году погрузки в Клайпедском морском порту были рекордными – по предварительным данным, они составили 47,7 млн тонн – на 3,2% больше, чем в 2019 году. До сих пор лучший результат порта был в 2018 году, когда было перевалено 46,6 млн тонн.

"2020 год с точки зрения погрузок был фантастическим годом, какой-то космос. Если смотреть на то, насколько климат вокруг напряженный, множество вызовов для экономики, транспорта и других сфер (бизнеса – BNS), то Клайпедский порт остался в хороших показателях и достиг рекордных цифр", – сказал в четверг на пресс-конференции глава порта Альгис Латакас.

По данным порта, в четырех категориях грузов – удобрений, зерна, ro-ro, сжиженного природного газа (СПГ) – в прошлом году был достигнут лучший результат всех времен.

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