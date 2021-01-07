Прокуратура Литвы просит взыскать с компаний 4 млн евро за быстрые тесты COVID-19

Генеральная прокуратура Литвы стремится взыскать с компаний более 4 млн евро за быстрые тесты на COVID-19.

Прокуратура утверждает, что после заключения договора в результате не предаваемых гласности переговоров, за быстрые тесты сильно переплатили, поэтому прокуроры стремятся присудить ту часть договора, которая, по их оценке, является необоснованной.

Как сообщила прокуратура в четверг, сотрудники Отдела защиты общественных интересов передали для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд иск, в котором просят признать недействительными сделки по приобретению быстрых EXPRESS тестов на COVID-19 и взыскать с компаний в пользу государства более 4 142 600 евро.

По данным прокуратуры, при проведении досудебного расследования возможного мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, злоупотреблений, фальсификации документов или владения поддельным документом при приобретении быстрых тестов COVID-19 были получены данные о возможном вреде для общественного интереса.

Заплачено выше рыночной цены

По данным правоохраны, договор продажи был заключен путем осуществления публичной закупки в результате не разглашаемых переговоров, он был заключен с нарушением принципа прозрачности, закрепленного в Законе о публичных закупках.

Было установлено, что при осуществлении и заключении договора также было нарушено правило рационального использования средств при приобретении услуг, товаров или работ, закрепленное в Законе о публичных закупках.

По данным правоохраны, Национальная лаборатория общественного здравоохранения и компания заключили договор на 510 тыс. тестов, стоимость договора с НДС составляет 6 млн евро.

"Без оценки других представленных предложений, без поиска поставщика, который мог бы поставить быстрые тесты по конкурентной цене, было принято предложенная компанией цена, по заключенному договору было заплачено значительно больше, чем в соответствии с расценками, действовавшими на рынке", – говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом того, что тесты приобретены за сумму почти в три раза больше их реальной стоимости, прокуроры, защищающие общественный интерес, просят суд взыскать с компаний более 4 млн евро.

Досудебное расследование закупки быстрых тестов на COVID-19 продолжается, проводятся запланированные процессуальные действия. В данный момент подозрения предъявлены шести лицам.

Расследование проводят сотрудники Управления по спецзадачам Службы расследования финансовых преступлений, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента расследования оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры и Третьего отдела уголовных преследований Вильнюсской окружной прокуратуры.

По информации прокуратуры, для того, чтобы не навредить досудебному расследованию, в данный момент более детальная информация не сообщается.

Подозрения – представителям компаний, бывшей вице-министру

Ранее сообщалось, что в этом расследовании подозрения предъявлены бывшему заместителю министра здравоохранения Лине Юрушявичене и руководству компании Profarma, главе компании Bona diagnosis Редасу Лаукису.

Бывший тогда вице-канцлером правительства Лукас Савицкас и советник бывшего тогда премьером Саулюса Сквернялиса по вопросам здравоохранения Йонас Кайрис в этом досудебном расследовании были опрошены в качестве спецсвидетелей.

Закупки осуществляла Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем. Правоохранительные органы опросили лиц, которые тогда возглавляли лабораторию. Витаутас Жимницкас, руководивший лабораторией на момент подписания договора, скончался в июле прошлого года.

В качестве свидетеля в этом деле был опрошен и бывший тогда министром здравоохранения Аурелиюс Верига.

Быстрые тесты были закуплены в срочном порядке – договор об их покупке руководство лаборатории подписало в тот же день, когда было получено предложение Profarma. За один день компании авансом была переведена вся сумма в 6 млн евро.

Правоохранительные органы также ранее сообщали о подозрениях в том, что при заключении договора могли быть сфальсифицированы документы, и покупателю были предоставлены ложные данные о производителе быстрых тестов.

Есть подозрения в том, что покупателя ввели в заблуждение, до заключения договора не было проведено рыночное исследование, не была оценена стоимость товара и рыночные условия. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.

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