За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай COVID-19, умерли 30 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 30 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки 2036 человек выздоровлений.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 154 тыс. 550 случаев заражения коронавирусом, 86 тыс. 109 человек выздоровели, 65 тыс. 730 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2076 человек.

За минувшие сутки также детализировано 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 837 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 700 тыс. 842.

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