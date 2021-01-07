Прогноз на 2021 год: подорожают услуги и продукты, но это почувствуют не все

Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост инфляции на 1-2,5%. По их словам, больше всего подорожают услуги, могут подорожать и продукты питания, однако, по словам специалистов, рост цен все равно лучше, чем дефляция. Правда, рост цен почувствуют не все, у некоторых вырастут зарплаты.

Экономист SME Finance Александр Изгородин сказал, что инфляция в этом году будет однозначно выше, чем в прошлом и прогнозировал, что она составит 2-2,5%.

"Цены будут расти ближе к лету, осенью, это напрямую связано с массовой вакцинацией", – заметил он. Он назвал три причины инфляции: расходы на сырье, рост спроса и увеличение количества денег в экономике.

"В этом году осуществят план поощрения экономики, разработанный ЕК, который утвердили в конце прошлого года. Литва получит деньги. Это значит, что кто-то их получит и будет тратить, так поощряется рост цен", – сказал он, заметив, что будут расти цены на услуги и продукты, а также зарплаты.

"Можно прогнозировать, что в отдельных секторах ситуация будет достаточно хорошая, скажем, это промышленность, ИТ, значит, зарплаты будут расти, поэтому инфляцию почувствуют не все. В целом годовая инфляция в 2-2,5% - не катастрофа, ведь сам Центробанк считает это нормальным уровнем инфляции", – сказал он.

"Такой рост инфляции был бы очень здоровым, ведь это обусловлено ростом экономики. Большей проблемой для Литвы была бы дефляция. Она могла бы убить нашу экономику. Из двух зол - лучше инфляция", – сказал экономист.

Представитель Центробанка Литвы Котрина Тамошявичене сказала, что из-за того, что рост экономики пригашает пандемия, он составит не больше 1% в 2021 году.

"Пандемия особенно больно ударила по сектору услуг, поэтому, вероятно, в этом году услуги подорожают меньше. Конечно, в прошлом году мы видели, что, например, подорожали услуги зубных врачей и другие услуги в сфере здравоохранения. Это обусловлено тем, что увеличились расходы на предоставление этих услуг и появился спрос", – сказала специалист, которая прогнозирует и меньший рост зарплат в этом году.

"Что касается зарплат, то они будут расти по-разному, все зависит от профессии, например, работников гостиниц и ресторанов пандемия коснулась очень чувствительно, а специалисты в сфере ИТ никаких изменений не почувствовали. Кроме того, влияние роста цен было индивидуальным, все зависит от привычек конкретного лица" – заметила экономист.

Представитель INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что инфляцию можно вызвать двумя способами – под давлением расходов или роста спроса.

"Видимо, в первое полугодие, экономический ритм будет достаточно вялым из-за вакцинации, поэтому роста спроса не будет", – заметила экономист.

Во втором полугодии, как сказал и Издородин, ситуация, по мнению специалиста, изменится."...уже во второй половине года мы увидим быстрое восстановление потребления и рост инфляции", – сказала Гените-Пикчене.

Она считает, что инфляция увеличится на 2%. Экономист обмолвилась, что возможен рост цен на продукты питания.

"Еда в этом году должна подорожать. В прошлом году также наблюдался быстрый рост", – сказала Гените-Пикчене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!