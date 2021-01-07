Пока одни соблюдают правила, другие жители Литвы декларируют место жительства у родителей или на дачах

Портал DELFI получил письмо с рассуждениями читателя о сложившейся в Литве ситуации.

"Кто хотел праздновать, тот праздновал и еще будет праздновать. Формальные правила передвижения в рождественский период не помогли на эмоциональном уровне соблюдать карантин, все жесткие требования социальной дистанции, несмотря на то, что случаев заболеваний в семьях было много. Ни для кого не секрет, что часть общества все же доехала до близких, которые живут в том же муниципалитете.

Если они праздновали спокойно, без веселых вечеринок, то никто этого и не заметил. Часть ехала к праздничным столам, прикрываясь декларацией места жительства и документами о праве на собственность. И у эмигрантов не было проблем - они могли приехать туда, где были прописаны. Этот адрес обычно их интересует только в праздники и в летний период. У некоторых эмигрантов есть и своя недвижимость.

К соседке на Рождество приехала прописанная у нее дочка. Приехала с другом-иностранцем. Формально ничего не произошло - она проехала через полмира к своему месту жительства, а на деле это была встреча двух домашних хозяйств, которые живут отдельно и не связаны тесными эмоциональными . Но никаких нарушений нет.

Но есть чувство несправедливости. Люди, которые постоянно живут в Литве, тоже соскучились по родителям, с которыми во время пандемии практически не общаются. Почему наши аэропорты открыты для таких приездов на праздники? Не пора ли отказаться от формальных объяснений поездок?

Я думаю, честно было бы, если бы одни правила распространялись на всех, с учетом конечной цели, а не формальностей. Ведь сейчас каждый второй гражданин оформит документы на 1/6 часть дачного домика или будет регистрировать место жительства у родителей.

Если мы должны пересидеть вирус дома и так разорвать цепочку его распространения, то причины поездок должны быть одинаковыми: на работу, к врачу, к больному, на похороны. И с доказательствами. Для всех. Нет доказательств - поворачивай назад и у блокпоста и в аэропорту.

Второй карантин вызывает большую усталость во всех смыслах. И это очень огорчает, ведь соблюдающие правила остаются в дураках. Честно говоря, нелогично смотрится принцип дырявого горшка, когда оставляют всякие лазейки. Очевидно, что общество не столь сознательное, какое хотелось бы видеть. Поэтому и ответ на несознательность должен быть адекватным".

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