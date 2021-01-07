В пайках были просроченные продукты.
"Это раздавали детям, не взрослым. Я считаю, в детском саду не должно быть продуктов, срок годности которых истек", – сказала журналистам LNK мать детсадовца Алёна.
Другая мама сказала, что она велела мужу пойти в детсад повторно и взять новый паек, перед этим проверить срок годности.
Глава Паневежского департамента Государственной продовольственно-ветеринарной службы Жидрунас Вайшвила сказал, что в пайках было замороженное мясо, срок годности которого истек несколько месяцев назад.
"Детям выдали пайки, в которых было замороженное мясо, йогурт, замороженные овощи, другие продукты. Срок годности замороженного мяса истек несколько месяцев назад", – сказал он.
"Я не могу объяснить этот случай, просто не могу", – сказал директор детсада Эдита Тинкунене. Потом объяснение нашлось, но вся вина легла на завхоза.
"Во-первых, это халатность. Ведь такие продукты должны были списать. Это первое, а второе - есть проблемы с поставками, по списку детей 216, а ходят в сад с начала карантина 70–80", – сказала директор.
Как только в саду узнали о просроченных продуктах, сразу же связались с родителями, принесли извинения. Их попросили вернуть продукты и заменили другими.
Однако пакеты вернули лишь несколько детей.
Муниципалитет начал расследование. Признают, что после того как целые группы изолируются, сложно обеспечивать пайки детям.
"Детские сады впервые столкнулись с такой организацией питания – выдают сухие пайки", – сказала LNK представитель муниципалитета Аушра Бурбене.
До сих пор в Паневежисе только нескольким из 30 детских садов удалось избежать изоляции детей дома и выдачи продовольственных пайков.
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