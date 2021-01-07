В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения

В кольцевых муниципалитетах Литвы в январе блокпосты будут расставлены по-другому, в результате жители столкнутся с меньшим количеством неудобств, сказал генкомиссар Ренатас Пожела.

"В тех районах, которые граничат с городами, блокпосты будут расставлены по-другому, людей ждет меньше неудобств. Комиссариат каждого района оставляет за собой право учитывать специфику района и применять иные способы контроля", – сказал генкомиссар.

Вопрос контроля за передвижением Пожела 6 января обсудил с министром внутренних дел Агне Билотайте.

"Последние три недели контроля на дорогах были хорошим опытом. Мобильность жителей значительно снизилась, однако праздники прошли, поэтому полиция меняет тактику с учетом рабочей недели и специфики выходных", – заметила министр.

По данным МВД, в январе больше полицейских будет дежурить в выходные дни, меньше – в рабочие. Будет меньше стационарных постов, однако движение будут контролировать в заранее не объявленных местах и в заранее необъявленное время.

"В январе будет меньше случаев массового закрытия городов, но больше проверок будет на территории самих городов. Полиция будет выяснять причину приезда людей – если не будет уважительной причины, ждет административная ответственность. Полиция также будет проверять водителей на трезвость, оценивать случаи нарушения ПДД", – сказано в сообщении.

МВД предупреждает, что на взморье и на курортах будет иная ситуация. "Там будет больше стационарных постов, поэтому жителей призывают не планировать ненужные поездки, ведь придется возвращаться назад", – сказано в сообщении.

На этой неделе полиции помогает военная полиция, в выходные подключатся пограничники, Сотрудники службы общественной безопасности, Департамента пожарной безопасности и спасения и стрелки.

За первые два дня на этой неделе полиция не пропустила 800 транспортных средств, составлено 280 протоколов в связи с нарушением правил карантина. Напомним, что контроль за перемещением между муниципалитетами продлен до 31 января, однако это решения пересмотрят в середине месяца с учетом эпидемиологической ситуации.

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