Рождественское послание митрополита Виленского и Литовского: "Будем хранить трезвомыслие и молитвенное спокойствие"

В ночь с 6 на 7 января большинство православных христиан всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Глава Православной церкви Литвы, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился к верующим с рождественским посланием.

В рождественском послании митрополита отмечается, что в прошедшем году во многих странах мира, в том числе и в Литве, распространилась и продолжает распространяться коронавирусная инфекция и миллионы людей оказались перед угрозой серьезной опасности.

"Будем хранить трезвомыслие и молитвенное спокойствие. Отбросим прочь всякое уныние, тоску и страх, но будем уповать на волю и милосердие Божие, ибо жизнь каждого человека в Деснице Его Небесного Отца. Вспомним, что Христос в Евангелии часто говорил окружающим Его людям: “Не бойтесь!”. Вместе с тем мы должны строго придерживаться санитарных норм, выполнять предписания властей, врачей и ответственных лиц. Наш христианский долг помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться за болящих, независимо от того, какой они национальности и вероисповедования", - говорится в послании.

"Размышляя сегодня о Боговоплощении нас ради Сына Божия и Спасителя мира, и о пройденном трудном и долгом пути к Вифлеемской пещере персидских мудрецов, каждый из нас также призван пройти свой непростой путь к Богу. Пусть, подобно Вифлеемской звезде, нас ведут по нашему жизненному пути слова Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

Этой любви мы должны учиться всю свою жизнь, чтобы быть готовыми пребывать в Царствии Божии, ибо Царствие Божие есть Царство любви. Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живём, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей. Только в этом случае благодатные дары Духа Святого — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22-23) — могут стать для нас началом Царства Божия, которое, по слову Христа Спасителя, внутри нас есть (Лк.17: 21)", - обращается к верующим митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

В связи с увеличением заболеваний и руководствуясь принятыми правительством Литвы решениями о введении на всей территории Литвы карантина в монастырях и храмах Православной Церкви в Литве богослужения совершаются при закрытых дверях без присутствия прихожан. Многие храмы ведут прямые трансляции богослужений в социальных сетях и на своих сайтах.

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