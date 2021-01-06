Шимоните надеется, что епископы пересмотрят решение о возобновлении публичных служб

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется, что католические епископы пересмотрят свое решение о возобновлении служб в присутствии верующих со следующей недели.

Она полагает, что возобновление публичных служб преждевременно, если принять во внимание ситуацию с коронавирусом.

"В нынешних условиях, поскольку у нас еще нет добрых вестей об улучшении ситуации, мне бы хотелось надеяться на пересмотр этого решения, то есть, продление периода (отмены публичных служб - ред.), чтобы он примерно совпадал с периодом ограничений, введенных правительством", - сказала И. Шимоните на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что власти не хочет указывать церкви, однако "в таких обстоятельствах, как сейчас, солидарность обеих властей бесконечно важна".

Премьер поблагодарила Конференцию епископов Литвы за то, что после ужесточения карантина она приняла решение отказаться от публичных служб.

Конференция епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, 11 января, возобновляются публичные службы с верующими. Она обещает, что в храмах на одного человека будет не менее 10 кв. метров, будет соблюдаться двухметровая дистанция между людьми, они обязаны будут надеть маски.

Председатель Конференции епископов Литвы Гинтарас Грушас в среду даст пресс-конференцию, чтобы объяснить позицию церкви.

В Литве до 31 января действует ужесточенный режим карантина.

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