Президент поздравляет православных, староверов и униатов Литвы с Рождеством Христовым

Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим Рождеством православных христиан, старообрядцев и униатскую общину Литвы. Обращаясь к согражданам, он отметил, что в этом году Рождество приходится на тревожное время и пожелал, "чтобы мы стали сильнее, вновь открывая для себя истинные ценности – веру, семейные узы, любовь к ближнему".

"Дорогие верующие, уважаемые сограждане!

В этом году мы встречаем Рождество не так, как всегда. Каждая семья сталкивается с проблемами, с тревогой или болью.

Однако на протяжении многих веков силой нашего многонационального и мультикультурного государства было и, я верю, остается умение сплотиться перед лицом невзгод, стать единым и сильным сообществом.

Желаю, чтобы каждый из нас, каждая семья преодолела вызовы нашего времени, и чтобы мы стали сильнее, вновь открывая для себя истинные ценности – веру, семейные узы, любовь к ближнему.

Пусть Рождественский свет и надежда живут в наших сердцах!

Здоровья и согласия вашим семьям, благополучия и процветания нашему государству!

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