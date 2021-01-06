В следующий вторник состоится первое удаленное заседание Сейма Литвы

В следующий вторник состоится первое удаленное заседание Сейма Литвы, постановило в среду общим решением правление парламента.

"Предложение было провести в следующий вторник первое удаленное заседание Сейма с учетом ситуации, и того, что заболевания встречаются в Сейме, количество проектов оценено очень осторожно, чтобы не перегрузить. Это будет поводом для нашего ведомства показать пример, которого наше общество ожидает", – заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

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Во вторник удаленно пройдут утреннее и вечернее пленарные заседания, они будут заключительными заседаниями этой сессии парламента.

В четверг Сейм еще соберется на обычное утреннее заседание, а после обеда будет проведено симулятивное заседание. В. Чмилите-Нильсен отметила, что симулятивное заседание – лишь репетиция, в ходе нее не будут приниматься действующие решения.

Парламент переходит к удаленной работе по причине эпидемиологической ситуации в стране и все еще встречающихся случаев COVID-19 в Сейме.

До начала работы удаленным способом депутаты должны будут подтвердить свою личность с помощью мобильной электронной подписи или программы Smart-ID. Перед каждым голосованием они должны будут сфотографироваться.

Принятые в декабре поправки к уставу Сейма предусматривают, что удаленные заседания могут проводиться решением правления Сейма, когда в стране вводится чрезвычайное положение, объявляется экстремальная ситуация или карантин, и члены Сейма не могут собраться на заседание Сейма поскольку "по объективным обстоятельствам может возникнуть угроза здоровью и жизни членов Сейма".

Удаленные заседания, как и обычные, будут транслироваться на интернет-сайте парламента, их видео и аудиозаписи будут храниться.

Руководство парламента пока решило использовать для удаленной работы Сейма платформу Microsoft Teams.

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