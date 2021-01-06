В Литве строят заводы: запланированы инвестиции на сотни миллионов евро

2019 год был успешным в Литве по количеству иностранных инвестиций, которые снизились в минувшем году. Однако и в 2020 г. свою деятельность развивали уже работающие инвесторы, завершая начатые проекты. Delfi рассмотрел, кто из литовских и зарубежных инвесторов в 2020 г объявил о начале новых производственных проектах, расширял свою деятельность, начал строительство.

Агентство "Инвестируй в Литве", по предварительным данным, в 2020 г. осуществило 34 проекта, связанных с зарубежными инвестициями, в ходе их развития в Литве в течение нескольких лет создадут 3100 новых рабочих мест.

По подсчетам Delfi, кроме проектов, которые уже упоминало агентство "Инвестируй в Литве" до 2025 г. планируется инвестировать еще 660 млн. евро и создать 5700 новых рабочих мест.

"Инвестируй в Литве" поделилось с Delfi списком компаний, которые в 2020 г. публично сообщали о расширении и о новых инвестиционных проектах (26), другая часть инвестиций – пока конфиденциальна. В этом списке доминируют компании из сферы ИТ и финансовых технологий (finTech). В их числе: финская Saldo Finance, американская Euronet, швейцарская CSD Engineers, Curve, Devbridge, шведская Eliq, Intrum и др.

Список новых компаний короче, чем тех которые были в Литве, а сейчас расширяются: Hollister, Continental, Hella и др.

Несмотря на то, что в 2020 году появилось меньше новых инвесторов, по всей Литве в 2020 г. завершили немало инвестиционных проектов - завод VMG grupė в Новой Акмяне, завод SBA В Клайпедском районе, фабрика Intersurgical в Висагинасе, Kormotech и Linde Gas в Кедайняй, фабрика Vilniaus baldai в Тракайском районе, Thermo Fisher Scientific Baltics в Вильнюсе.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что в 2020 г, по сравнению с 2019 г., не было известных инвесторов. Виной тому - пандемия.

"Но очень хорошим был 2019 год. Тогда мы практически каждый месяц открывали в Литве по фабрике, была и первая компания "единорог", компании Fintech. Но было и немало вызовов. Возможно больше имен появится в 2021 году. 2020 г – не был годом прорыва, я бы сказал, это был год паузы, вероятно, перед лучшим годом", – сказал экономист.

По его словам, в 2020 г доминировало расширение уже имеющихся инвесторов (Devbridge, Western Union). Кроме того, произошел перелом – все большую роль стали играть литовские компании. Они увеличивали количество работников, расширяли инфраструктуру. Он привел в пример компанию Vinted, которая увеличила количество работников.

Delfi представляет список компаний, которые начали строительство в прошлом году:

Эстонская Harju Elekter строит завод в Паневежисе (конец строительства март 2021 г).

Немецкие Rehau (до января 2022 г.) и Bar Cargolift строят заводы в Клайпедской свободной экономической зоне.

Международная компания Hella строит завод в Каунасском районе (завод планирует достроить летом 2021 г.).

VMG grupė строит завод в Новой Акмяне (до 2022 г.).

AQ Wiring Systems (к концу 2021 г.) и Komex построят фабрики в Паневежской свободной экономической зоне.

Hill Group строит завод в Клайпедском районе (начало деятельности 2023 г.).

Фабрику намерена построить компания Light Conversion, занимающаяся производством лазеров (начало деятельности фабрики начало 2022 г.).

Немецкая Homanit строит фабрику в Вильнюсском районе.

Teltonika строит фабрику в Вильнюсе (комплекс появится к 2024 г.).

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