Ведомства США проводят расследование в отношении действующих в Литве скандинавских банков

Литовские парламентарии намерены выяснить ситуацию с возможными расследованиями, которые проводят ведомства США в отношении действующих в Литве скандинавских банков.

На закрытое заседание в среду соберутся члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ), Комитета по нацбезопасности и обороне. Опубликованная тема заседания: "Расследования, проводимые ведомствами США в отношении коммерческих банков, действующих в Литве".

Как сказал BNS председатель КБФ Миколас Маяускас, в заседании примут участие представители Банка Литвы (Центробанка), Генпрокуратуры, Департамента госбезопасности, Службы расследования финансовых преступлений.

"На заседании будут обсуждаться проводимые США расследования деятельности подразделений скандинавских банков в Балтийских странах. Мы должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и надежности финансовой системы Литвы", – сказал BNS М. Маяускас.

Председатель КНБО Лауринас Кащюнас сказал, что парламентарии обсудят сотрудничество с главами основных правоохранительных и контролирующих органов.

"Четкая ответственность ведомств и алгоритмы действий помогут обеспечить эффективную превенцию отмывания денег", – сказал он BNS.

Запросы США

Шведское бизнес-издание Dagens Industri в декабре сообщило, что Федеральной бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в отношении скандинавских банков SEB, Swedbank и Danske Bank в связи с нарушениями, которые, как подозревается, были совершены подразделениями этих банков в Балтийских странах.

Источники Dagens Industri отметили, что американские ведомства расследуют мошенничество и отмывание денег в трех подразделениях банков в Балтийских странах. Сообщалось, что минувшим летом шведское Министерство юстиции получило просьбу о правовой помощи от коллег в США – из нее становится ясно, что деятельность упомянутых банков расследуют ведомства федеральных властей США. После этой статьи на рынке упал курс акций банков.

Представитель по связям с общественностью Министерства юстиции Литвы Каролина Фроловене сообщила BNS, что ведомство не получала подобного обращения и просьбы.

Центробанк заявил, что не располагает данными о расследованиях США в отношении действующих в Литве банков.

"Центробанк не получал официальной информации, включая и просьб о сотрудничестве в рамках расследований, проводимых США. У нас есть информация общего характера из публичных источников, в которых не упоминаются действующие в Литве банки", – сказал BNS представитель по связям с общественностью ЦБ Гедрюс Шнюкас.

BNS пока не удалось получить комментария Генпрокуратуры по этому вопросу.

Банки: ничего нового

Скандинавские банки утверждают, что опубликованная в СМИ информация о расследовании, проводимом США, не является новой, однако они заявляют, что не могут детализировать, какие именно службы проводят расследование.

"Мы знаем, что Danske Bank расследуют ведомства Дании, США, Эстонии и Франции, и, как мы уже не раз заявляли ранее, мы со всеми поддерживаем тесный диалог. Однако мы не можем оценить то, какими будут результаты этого диалога и сколько он может продлиться", – сказал BNS представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай.

"В опубликованных ранее сообщениях о финансовых результатах группа об этом извещала, и это не является новой информацией. Swedbank сотрудничает с ведомствами США и предоставляет всю информацию, необходимую для расследований, однако, по правовым причинам, мы не можем раскрыть, какие ведомства проводят эти расследования", – сказал BNS представитель по связям с общественностью Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Банк SEB bankas утверждает, что ранее сообщал о запросах, полученных от органов США, связанных с информацией о мерах борьбы с отмыванием денег.

"Поскольку зарубежные органы власти запрещают распространять информацию, а возможность делиться ею регламентируется, мы решили не упоминать отдельные ведомства, однако всегда прозрачно будем сотрудничать со всеми ведомствами, которые задают нам вопросы", – отметил в присланном BNS комментарии представитель по связям с общественностью SEB Франк Хойем.

"С учетом недавно завершенных расследований в Швеции и в Балтийских странах, связанных с мерами SEB по борьбе с отмыванием денег, естественно, что и другие ведомства надзора задают нам вопросы. Однако нам не было сообщено о каких-либо обвинениях в отношении SEB, и, насколько нам известно, в отношении группы SEB не ведется следственный процесс, связанный с применением мер воздействия", – отметил он.

Крупнейший скандал с отмыванием денег возник в 2018 году, когда датский банк Danske признал, что через его подразделение в Эстонии было переведено около 200 млн евро подозрительного происхождения из России и из других стран.

Позднее тень подозрения достигла и Швеции, по причине пробелов в превенции отмывании денег были наказаны банки Swedbank и SEB.

Представители властей Литвы всегда старались акцентировать, что в Литве ситуация с рисками отмывания денег лучше, чем в других Балтийских странах.

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