Нанесен ущерб на сумму 1000 евро.
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В период с 18.30 ч. 1 января до 18.50 ч. 5 января на огороженной стройплощадке в Вильнюсе, на ул. Юодупё, был поврежден биотуалет (вероятно, в нем взорвали петарду).
Нанесен ущерб на сумму 1000 евро.
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