В Вильнюсе на стройплощадке неизвестные взорвали биотуалет

ru.DELFI.lt

Beveik 30 tūkst. eurų kainavęs tualetas Zapyškyje

В период с 18.30 ч. 1 января до 18.50 ч. 5 января на огороженной стройплощадке в Вильнюсе, на ул. Юодупё, был поврежден биотуалет (вероятно, в нем взорвали петарду).

Нанесен ущерб на сумму 1000 евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!