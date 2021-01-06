Сейм Литвы принял резолюцию об укреплении стратегического партнерства с США

Во вторник Сейм Литвы принял резолюцию об укреплении стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.

Резолюция обязывает закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере и добиваться постоянного присутствия вооруженных сил США в Литве.

В документе отмечается, что Литва "была, является и останется верным партнером США в мире, Европе и в регионе Балтийского моря".

За документ проголосовали 108 членов Сейма, воздержались пять парламентариев. Резолюцию инициировали члены различных фракций Сейма, среди них – министр иностранных дел, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, председатель Сейма, либерал Виктория Чмилите-Нильсен, другие депутаты.

Представивший резолюцию председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД), консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что начало работы Палаты Представителей США нового созыва является самым подходящим временем для того, чтобы сейм назвал важнейшие приоритеты.

"США является пятым экспортным рынком для продукции литовского происхождения, который растет. Наш экспорт почти в два раза больше, чем импорт. США создают очень много рабочих мест в нашей стране, почти 9 тыс. Поэтому нет сомнений в том, что мы за углубление этих торговых отношений, к чему стремимся с новой администрацией", – цитируются в пресс-релизе сейма слова Ж. Павилёниса.

В резолюции отмечается, что Литва является "ответственным государством-членом НАТО, которое твердо соблюдает требования выделения 2% внутреннего валового продукта на оборонные нужды, вносит вклад в обеспечение безопасности в регионе и мире, участвуя в международных миссиях и операциях".

В документе акцентируется, что США являются важнейшим стратегическим партнером и союзником Литвы и других государств Балтии в обеспечении безопасности, стабильности и благополучия, а "их военная мощь – основным фактором обеспечения обороны НАТО и сдерживания в регионе Балтийского моря".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!