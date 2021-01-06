Погода: зима в Литве покажет свое настоящее лицо

В ночь на среду в Литву пришла зона интенсивных осадков, в основном снега. Днем осадки охватят почти всю страну.

Местами будет идти мокрый снег. Температура почти не будет повышаться. Ожидается от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. При температуре около 0 местами ожидается гололед.

В четверг осадки в основном в виде снега будут еще обильнее. Снег припорошит лед. Ожидается около 0. Ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Осадки прогнозируют и в пятницу. В Аукштайтии местами пройдет сильный снег. Ветер слабый, переменного направления. И ночью и днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В выходные похолодает, снежный покров сохранится.

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