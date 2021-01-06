Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне

Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях коронавируса. 5 января эксперты больше рассказали и о нескольких представленных сценариях карантинного режима. Член совета экспертов профессор Рамуне Каледене рассказала Delfi о разнице между сценариями В и Г (в литовском варианте С и D).

"Разница в уровне ограничений. Сейчас мы живем в условиях сценария Г, видим, что ограничено передвижение, общение, в сценарии В возможно общение нескольких домашних хозяйств, это сделает социальные контакты крепче. Кроме того, будут какие-то исключение в дошкольных учреждениях", – сказала профессор.

На вопрос, какими будут первые шаги смягчения карантина, собеседница заверила, что в будущем придется как можно более точно соблюдать требования безопасности и чаще тестировать людей на работе.

"Мы много говорим о бизнесе, в ближайшее время объявим рекомендации в правительстве, мы понимаем, что бизнес не может не работать, поэтому важно обеспечить безопасность, это значит, что тестирование очень актуально. Мы убеждены, что работающие и контактирующие люди, неважно, в какой сфере они работают, если они здоровы и пользуются средствами защиты, могут работать.

Я думаю, если нам удастся внедрить такую систему, чтобы людей на работе чаще тестировали, тут можно использовать быстрые тесты, можно тестировать прямо на работе, тогда некоторые сферы могли бы легче функционировать", – заверила женщина.

На вопрос, когда можно будет ходить без масок хотя бы на улице, она сказала, что об этом говорить еще рано.

"Мы время от времени обсуждаем эти вопросы. Конечно, если мы одни в лесу, маски не имеют смысла, но мне не хочется сейчас сообщать такую весть, будто маски на улице не нужны, ведь улица понятие относительное. Если мы гуляем в лесу или в парке, где много людей, где бегают спортсмены, дышащие нам в лицо, то маска нам очень нужна", – сказала профессор.

По ее словам, январь будет сложным месяцем, но понемногу просматриваются положительные знаки.

"На опыте мы видим, что наши прогнозы не всегда сбываются, все зависит от множества факторов. Одно дело - болеет все больше людей, другое - пришла вакцина. Третий момент - сезонность вируса, в холодное время он распространяется больше всего, поэтому при таком робком улучшении, можно надеяться, что к весне ситуация улучшится, но январь у нас очень сложный, боюсь, что перемен в январе не будет", – сказала Каледене.

4 karantino scenarijai. Foto: LRV

4 karantino scenarijai. Foto: LRV

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