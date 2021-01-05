Семейный врач не выдерживает режима работы в условиях карантина: когда видишь реальное положение, становится дурно

Карантин в Литве вносит все больше хаоса во всех сферах жизни. На семейных врачей сейчас легла большая нагрузка - они удаленно продлевают рецепты и выдают больничные. Утомленные этой ситуацией врачи не могут больше молчать. Семейный врач Гедре Банене сказала, что ей кажется, что сейчас она работает на Фонд социального страхования ("Содру").

По ее словам, сейчас она разочарована своей работой. Женщине 58 лет, семейным врачом она работает 27 лет.

"В чем смысл моей работы? Профилактика заболеваний и присмотр за больными с хроническими заболеваниями. Что я делаю в течение 14 часов работы в поликлинике? Я работаю на "Содру", продлеваю рецепты, не глядя на самих пациентов. Ежедневно не меньше 80 записей, рекорд – 108. Над нами смеются – как это возможно? Ведь вы не видите людей! Да. Мы их не видим. Мы стали просто "телефонистами".

Врач заметила, что все врачи общаются по телефону с помощью громкой связи, поскольку от постоянного общения по телефону уже перестали слышать, не могут писать, у них в голове постоянно что-то шипит и раздаются телефонные гудки.

"И пациенты злятся, они не слышат ни название лекарств, ни как их принимать, не могут прочитать название, а у нас не хватает терпения, поскольку за время одного разговора бывает еще 6 звонков, сообщений, Messenger, Vyber! И все это пациенты! Ни одного личного разговора! Но "добил" звонок из "Содры", выяснилось, что я должна была вписать на основе какого закона выдала маме больничный по уходу за ребенком во время карантина!

Я выбилась из сил, выясняя это, поскольку районная поликлиника этого не знает! Мне сказали, искать в интернете, звонить директору школы... Послушайте! Минздрав! "Содра"! Нам что, нечего делать? 20 минут я искала, что это за приказ, чтобы передать "Содре" его номер, приказ был подготовлен НЦОЗ".

Но это еще не все. Родители узнали, что могут брать больничный по уходу за детьми и стали атаковать врачей.

"Было ясно сказано - до 8 лет, но звонило немало родителей учеников начальной школы. И на эти беседы нужно время! Мало того, когда пишешь документ на больничный из-за карантина, надо указать, в какое учебное заведение ходит ребенок и указывать, не находятся ли родители в простое и выяснять. могут ли они работать удаленно! А что с больными? Лекарств нет, прежние направления не действительны, на анализы приезжать не хотят, люди боятся. Когда это видишь, хватаешься за голову – с чего начать? Я думаю, что все семейные врачи сталкиваются на работе с большим стрессом. Когда этому придет конец? Когда мы увидим пациентов?"

Банене прибавила, что без прививки никуда двигаться не будет, а о вакцинации пока ничего не слышала.

"Сегодня была информация, что будут прививать служащих. Хорошо. Пусть тогда они и лечат! Каждый день я еще принимаю до 20 пациентов, но не в этом дело. Дело в том, что работать по бумагам невозможно! И на дом к людям с температурой без прививки я не пойду, достаточно того, что к детям езжу..."

Глава Литовской ассоциации общепрактикующих и семейных врачей Юлюс Калибатас согласился с высказанными мыслями и сказал, что ситуация очень серьезная.

"В условиях пандемии увеличилась и психологическая нагрузка, много работы надо выполнять удаленно. Психологически это сложно, ведь надо ставить диагноз и консультировать людей, не видя их. Это в новинку для семейных врачей, поскольку учились мы иначе - нам говорили, что нельзя ставить диагноз, если ты не видел пациента, нельзя выписывать лекарства. Сейчас все перевернулось с ног на голову", - сказал Калибатас.

Он сказал, что особенно тяжело, когда надо решать, выздоровел или нет человек от коронавируса, если не выполнялись исследования, если не выяснили, есть коронавирус или нет.

"Это дополнительная ответственность. Кроме того, увеличилась бюрократия, оформление разных больничных, все это усложняет работу семейных врачей. Когда-то одна докторантка провела исследование, чтобы выяснить, сколько ненужной компьютерной или бумажной работы выполняют врачи. Выяснилось, что 24% времени семейные врачи тратят не на свою непосредственную работу, эту работу могли бы выполнять медсестры или социальные работники", - сказал Калибатас

Он также был разочарован тем, что семейные врачи не входят в число тех, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь.

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