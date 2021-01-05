Премьер Литвы: послабления карантинного режима возможны только при улучшении динамики

Послабления карантинного режима будут обусловлены не только статистикой новых случаев COVID-19, но и всей динамикой ситуации, утверждает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Более важна динамика, чем само количество случаев", – сказала во вторник журналистам глава правительства в сейме.

По ее словам, Кабмин 17 января планирует вернуться к рассмотрению карантинных условий, поскольку тогда будет ясна полная статистика распространения коронавируса за рабочие недели.

"Сейчас практически не было нормальных рабочих недель с момента введения более строгого карантина, поэтому пока преждевременно говорить об этих тенденциях", – сказала Шимоните.

"Есть и праздничные дни, которых было достаточно много, эффект в том, что это означает и меньше тестов, поэтому меньше случаев, и естественно, словно снизилась динамика", – пояснила она.

Премьер сказала, что решения о пересмотре карантинных условий будет определено комплексом различных мер.

"Вероятно, мы должны увидеть несколько вещей – что у нас уже нет искаженных данных в графе, и что действительно не один-два дня, а сопоставлять периоды, брать этот скользящий показатель за семь дней, поскольку тогда мы действительно увидим, что тенденция сокращения случаев есть. Пока мы точно не можем говорить ни о какой тенденции сокращения случаев", – отметила Шимоните.

"Требуются две полных недели, динамика которых уже позволит считать, что мы прошли пик. Тогда можно будет рассматривать изменения и темпы их введения, с какого момента можно будет применять более широко средства для тестирования, как далеко мы продвинемся с вакцинацией", – сказала она.

По словам главы правительства, не хочется, чтобы после смягчения карантинных условий их вновь пришлось бы делать более строгими.

"Чего бы не хотелось, так не хотелось бы опыта, который мы видим у нескольких государств, когда, невзирая на то, что были строгие карантины, вводятся смягчения правил, и сейчас мы вновь видим, что государства возвращаются к строгим карантинам, поскольку эпидемиологическая ситуация неудовлетворительна. Но такое расслабление в короткие сроки отзывается неприятной статистикой", – сказала Шимоните.

Она не рассматривает возможности прививки от COVID-19, пока не будут привиты все медработники.

"Сейчас действительно приоритет - это обеспечение защиты тех людей, которые находятся на линии фронта", – подчеркнула премьер.

По ее словам, если нужно будет побудить общественность прививаться, то предварительно есть договоренность с бывшими премьерами, что и они тоже могли бы способствовать личным примером.

Веденный в начале ноября карантинный режим в Литве был ужесточен в середине декабря, его действие продлено до 31 января. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, собрания запрещены как на дому, так и в публичных местах.

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