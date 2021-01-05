Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в передаче "Тема на Delfi" во вторник сказал, что по-прежнему будут поступать такие небольшие партии вакцины, то в 2021 году 70% населения привить не удастся. Министр в передаче также рассказал о порядке вакцинации, и сказал, что борьба с коронавирусом - нескорый процесс.

4 января в Литву пришла третья партия вакцины BioNTech и Pfizer.

По данным Минздрава, 20 475 доз доставили в Литву из Германии в 9 ч. Сегодня вакцину доставят в больницы.

Дулькис сказал, что несмотря на то, что партии небольшие, без помощи ЕК Литва больше и не получила бы.

"Вопрос очередности, давайте будем объективны, я думаю, если бы Литва и другие небольшие страны делали все самостоятельно, то не знаю, была бы ситуация лучше. В последние дни есть определенный позитив. Сейчас мы стали получать информацию", – сказал он.

Министр напомнил, что в январе каждый понедельник будет приходить по партии вакцины. Это позволит вакцинировать врачей и пациентов домов опеки.

"Похоже, это будут небольшие партии, по 20 000 в неделю. Это важно, это значит, что в январе мы сможем прививать врачей и работников и пациентов домов опеки и хосписов", – сказал Дулькис.

Он признал, что количество вакцины могло бы быть больше.

"Да хотелось бы, чтобы партии были больше. Но если смотреть объективно, то такое же количество получала и Швеция. В Европе вакцину раздают в зависимости от численности населения", – сказал министр.

Дулькис сказал, что надеется на то, что в январе появятся и другие зарегистрированные вакцины. Он признал, что если количество вакцины не изменится, то в 2021 году не стоит надеяться на вакцинацию 70% населения.

"При тех темпах, что наблюдаются сейчас, в этом году 70% населения привить не удастся. Но если через месяц-другой количество доз вакцины увеличится, тогда, я думаю, 2021 год будет тем годом, когда мы справимся с этим", – сказал министр.

Он напомнил, что в первую очередь в Литве будут прививать врачей, потом пациентов хосписов и домов опеки, затем людей из группы риска, затем все работники системы здравоохранения и далее жители по возрастным группам.

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