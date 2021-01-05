Эксперты представили правительству 4 сценария карантина в Литве

Представители независимой группы экспертов в понедельник вечером представили предложения в связи с 4 сценариями карантинных ограничений и мер. Эксперты подсчитали, что на данный момент уровень заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1199 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Delfi представляет все 4 сценария. Их правительству представили профессор Рамуне Каледене и профессор Миндаугас Станкунас.

Сценарий A

Сценарий A – когда будет достигнут уровень заболеваемости 25 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, а количество положительных результатов тестов будет не больше 4%, при этом предполагается наличие эффективной системы тестирования и отслеживания случаев. При такой ситуации возможно отказаться от большей части ограничений.

В соответствии с данными экспертов, в этом случае не будут ограничены контакты между членами разных хозяйств. Также не будет ограничена деятельность медучреждений, домов опеки и учреждений социальной опеки. Не будет ограничений в сфере работы вузов, школ, детских садов. Не будет ограничена деятельность кафе и ресторанов, магазинов и сектора услуг.

Не будет ограничено перемещение между муниципалитетами, зато будут ограничения на выезд за пределы страны.

Можно будет собираться группами, посещать музеи, театры, выставки, спортзалы, спортивные состязания, однако поток посетителей будет регулироваться.

Сценарий Б

Сценарий Б – когда будет 25-100 случаев на 100 000 жителей в течение 14 дней, возможен переход с национальных ограничений на локальные; карантин будет действовать в отношении деятельности, которая больше всего способствует распространению вируса.

Будут запрещены контакты больше чем трех домашних хозяйств. Также не будет ограничена деятельность медучреждений, домов опеки и учреждений социальной опеки. Вузы будут работать удаленно, за исключением медицинских вузов, ветеринарного вуза. Школы, детские сады будут работать на национальном уровне, на локальном будет больше ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В заведениях общепита будет ограничен поток клиентов, будут проводить выборочное тестирование работников.

В сфере торговли и услуг также будут ограничены потоки покупателей.

Перемещение жителей внутри страны будет оцениваться в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Могут быть ограничения и на выезд за границу и на прибытие в Литву: контроль на границах, тестирование путешественников.

Что касается мероприятий: на них могут присутствовать до 100 человек, которые используют средства защиты и соблюдают дистанцию. На похоронах и свадьбах могут присутствовать не больше 10 человек. Будут работать музеи, театры, выставки, кинотеатры, будут проводить спортивные состязания, однако поток участников будет ограничен.

Сценарий В

Сценарий В - количество случаев больше 100 на 100 000 жителей за последние 14 дней, интенсивные средства тестирования и отслеживания контактов, действуют ограничения на национальном уровне; жестче контролируются сферы, где выше риск заражения.

В этом случае запрещаются контакты более чем двух домашних хозяйств. В учреждениях по уходу и учреждениях социальной опеки сохраняются плановые услуги. В медучреждениях предоставляют услуги скорой помощи и контролируют больных COVID-19. Ограничено посещение пациентов домов социальной опеки. Работников и пациентов регулярно тестируют.

Вузы будут работать удаленно, за исключением медицинских вузов, ветеринарного вуза, работников постоянно тестируют. Школьное, дошкольное обучение проходит в школах и детских садах. Учителей и школьников регулярно тестируют. На локальном уровне ограничения могут быть более жесткими, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Деятельность заведений общепита ограничена, еда только на вынос, работников регулярно тестируют.

В магазинах регулируют поток покупателей, действуют требования по снижению возможного риска заболевания. Работников регулярно тестируют.

Услуги предоставляют удаленно и контактным способом. За исключением услуг здравоохранения, услуг психологов/психотерапевтов (в необходимых случаях), ветеринарной помощи, полиции и других служб, работников которых регулярно тестируют.

Действуют ограничения на перемещение между муниципалитетами/и внутри муниципалитетов с учетом эпидемиологической ситуации.

Могут быть ограничения на выезд из Литвы или въезд: контроль на границе, тестирование путешественников.

Собрания людей запрещены. На похоронах и свадьбах не больше 10 человек. Музеи, театры, выставки не работают, не проводят спортивные состязания, профессиональные спортивные состязания проходят без зрителей.

Сценарий Г

Сценарий Г - количество случаев превышает 500 на 100 000 жителей в течение 14 дней, невозможно обеспечение лечения больных COVID-19, из-за нехватки человеческих ресурсов.

В таком случае действуют жесткие ограничения. Запрещены контакты между домашними хозяйствами, за исключением социальных пузырей - до 2 домашних хозяйств. Эта установка может пересматриваться с учетом эпидемиологической ситуации. Эксперты объясняют, что такое социальный пузырь поддержки – это общение домашнего хозяйства из одного члена с другим домашним хозяйством для предоставления эмоциональной и практической помощи людям, переживающим сильный стресс.

Ограничены плановые медуслуги в некоторых сферах. Приоритет - скорая помощи и лечение больных COVID-19. Посещение жителей домов социальной опеки - только в экстренных случаях. Работников и пациентов регулярно тестируют.

Вузы будут работать удаленно, за исключением медицинских вузов, ветеринарного вуза, работников постоянно тестируют. Школьное, дошкольное обучение проходит удаленно (в детские сады принимают только детей, чьи родители не могут не работать).

Деятельность заведений общепита ограничена, еда только на вынос, работников регулярно тестируют.

Работают только продовольственные магазины, магазины с товарами для животных, салоны оптики. Работников регулярно тестируют.

Услуги предоставляют только удаленным или бесконтактным способом. За исключением услуг в сфере здравоохранения, услуг психологов/психотерапевтов (в необходимых случаях), ветеринарной помощи, полиции и других служб, работников которых регулярно тестируют.

Действуют ограничения на перемещение между муниципалитетами и/или внутри самих муниципалитетов с учетом эпидемиологического положения. С учетом эпидемиологической ситуации могут действовать ограничения на выезд из Литвы и въезд в страну: контроль на границе, тестирование приезжих.

Собрания запрещены. На похоронах и свадьбах не больше 10 человек. Музеи, театры, выставки не работают, не проводят спортивные состязания, профессиональные спортивные состязания проходят без зрителей.

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