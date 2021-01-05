Пандемия урезала доходы трети жителей Литвы: у некоторых доходы снизились больше чем на 150 евро

По словам экономистов, несмотря на кризисный год, зарплаты в 2020 году быстро увеличивались как в частном, так и в государственном секторе. Однако это почувствовал только каждый 10-й житель Литвы. Пандемия никак не сказалась на доходах больше половины жителей, а у трети доходы снизились. Такие тенденции показывает опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai. Кроме того, эксперты прогнозируют, что в этом году средняя зарплата в стране увеличится на 4–5%.

Компания Spinter tyrimai 18-20 ноября 2020 г. по заказу портала Delfi провела опрос. В опросе участвовали 1005 жителей в возрасте 18-75 лет.

По данным опроса, пандемия не коснулась доходов (54%) жителей страны. У трети жителей (32%) доходы уменьшились, а у каждого 10-го (10%) увеличились. Доходы обычно снижались у людей с небольшим достатком, у людей без высшего образования, у жителей районных центров.

Из тех, у кого доходы уменьшились примерно половина (47%) респондентов сказали, что из-за пандемии их доходы снизились больше чем на 150 евро. У 15% участников опроса доходы снизились на 50–100 евро, у 16% – доходы уменьшились на 101–150 евро. У каждого 10-го (10%) меньше чем на 50 евро.

Больше всего доходы (на 150 евро и больше) снизились у мужчин, людей старшего возраста, с высшим образованием. Почти половина из тех, у кого доходы увеличились (48%) сказали, что в этом году их доходы увеличились больше чем на 150 евро в месяц, по сравнению с 2019 годом. Доходы каждого четвертого (25%) жителя увеличились на 101–150 евро, а 16% – на 50–100 евро.

Опрос показал, что больше всего (на 150 евро и больше) увеличились доходы жителей с высшим образованием, большими доходами, жителей крупных городов.



„Linksmieji kalneliai“ atlyginimuose

Оценивая результаты опроса старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что у большей части жителей Литвы в 2020 году зарплаты должны были увеличится на 10%.

"Увеличились пенсии, зарплаты в госсекторе, увеличили минимальную зарплату – темп увеличения минималки был выше, чем в других странах Балтии. Часть жителей была в простое, но этих людей не было много. Если у человека сохранилось рабочее место, то наверняка у него увеличилась зарплата", – сказал экономист.

Маурицас сказал, оценивая ситуацию, что она хорошая, если учитывать, что год был кризисным.

Старший экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что в 2020 году динамика зарплат, особенно в частном секторе, – как веселые горки: во втором квартале был спад 1,3%, а в третьем, когда экономика ожила, зарплаты в частном секторе выросли на 5,3%. За год зарплаты в Литве "на бумаге" увеличились примерно на 10%, в госсекторе – на 12,7%, в частном – на 9,5%. Она заметила, что из-за пандемии увеличились зарплаты у медработников (в среднем на 20,5%). Кроме того, больше зарабатывать стали учителя (на 10,4%).

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