Перевозчики: больших проблем после "Брекзита" нет

После окончательного выхода Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза работающие там литовские перевозчики пока не испытали крупных проблем, заявили их представители.

Однако, по словам генсекретаря Международного транспортно-логистического альянса Повиласа Дрижаса, по причине неопределенности в первые недели января водителям рекомендуется избегать крупных операций в СК.

"С "Брекзитом" у нас пока нет никакой информации с негативной стороны", – сказал BNS П. Дрижас.

"Есть соглашение, оно позволяет совершать операции, за исключением того, что немного ограничен каботаж. Но мы рекомендуем членам в первые несколько недель или даже месяц планировать логистику так, чтобы было как можно меньше перевозок (в Соединенном Королевстве – BNS), чтобы не сталкиваться с новыми практиками", – сказал он.

По словам П. Дрижаса, крупнейшим риском остаются очереди у границы, поскольку таможенная проверка занимание дополнительные 1-2 минуты, а Ла-Манш за сутки пересекают до 10 тыс. грузовиков.

Между тем, очереди, образовавшиеся по причине нового штамма коронавируса в СК, когда Франция закрыла границы с этой страной, исчезли за неделю до Сочельника.

Соединенное Королевство вышло из ЕС 1 января.

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