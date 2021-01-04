Министр здравоохранения Литвы в прямом эфире лишился дара речи – удивили слова дочерей

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в понедельник утром принял участие в передаче "Доброе утро, Литва" на LRT. Во время эфира его неожиданно поздравили дочери. Такое неожиданное поздравление лишило его дара речи.

В рубрике передачи "Утро министра" Дулькис обсудил актуальные вопросы и свою работу в министерстве.

Его удивило поздравление дочерей Котрины, Барборы и Дите, после которого на глазах у министра появились слезы.

"Мы хотим, чтобы ты знал, как мы тобой гордимся и доверяем тебе. Ты всегда учил нас ответственности, доверию и уважению к другим. Мы надеемся, что именно эти твои сильные качества помогут добиться целей и преодолеть вызовы. Спасибо тебе за все, папа, мы очень соскучились по тебе и очень ждем, когда ты вернешься домой", – такие слова в эфире LRT сказали дочери Дулькиса.

После этих слов министр лишился дара речи. Он смог лишь сказать, что задумался о своих дочерях.

Delfi напоминает, что Диулькис возглавил Минздрав в начале декабря, когда правительство Ингриды Шимоните принесло присягу в парламенте.

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