"На чемоданах": в Вильнюсе выступят белорусские стендап-комики

27 мая в Вильнюсе в рамках мини-тура по странам Балтии "На чемоданах" выступят 3 стендап-комика объединения Pan Standup.

Максим Коновал. Сценарист, стендап-комик. Неоднократный победитель шоу "Рассмеши комика", участник серии благотворительных концертов "Доброго вечора! Ми з України!”.

Дима Нарышкин. Профессиональный стендап-комик с более чем 10-летним стажем, бывший продюсер Минского стендап-клуба, основатель YouTube-канала "УСЕ СВАІ".

Дима Савьян. Стендап-комик, музыкант и актер. В Pan Standup отвечает за музыкальную импровизацию. Участник телепередачи "Україна має талант", благотворительных концертов "Доброго вечора! Ми з України!”.

Мини-тур носит название "На чемоданах" не просто так, ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы – “на чемоданах”.

На концертах через призму юмора комики Pan Standup расскажут свои новые истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции.

И, конечно, гостей ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который сделает из самых серьезных и сложных тем источник заливистого смеха.

Когда? 27 мая (суббота)

Двери в 19:30, начало в 20:00

Где? Вильнюс, бар-клуб Paviljonas (Pylimo 21B)

Билеты и подробности на сайте: https://fienta.com/stendap-59616

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