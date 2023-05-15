Поэтический ход "Территория слова" - многоязычная театральная платформа в Вильнюсском старом театре

Вильнюс, отмечающий свое 700-летие, всегда был и остается многонациональным, многокультурным городом, открытым для разных языков, позиций и взглядов. 21 мая был объявлен ЮНЕСКО Всемирным днем развития культур, и уже девятый год подряд в Литве он отмечается как День национальных общин.

В преддверии этого дня в Вильнюсском старом театре прозвучат стихи не только на русском, но и на литовском, украинском, белорусском и польском языках. В разных пространствах театра поэтическое действие примет различные формы – спектакль, песня, стихотворение, игра, сказка, музыкальная беседа. Поэтический ход «Территория слова» состоится 18-20 мая на разных площадках ВСТеатра.

Поэзия эмиграции

Музыкально-поэтическая композиция «Территория слова: поэзия эмиграции» (режиссер Андрюс Даряла) будет впервые представлена 18 мая в 18.30 в рамках международного поэтического фестиваля «Поэтическая весна» (лит. Poezijos pavasaris) в новом зале Вильнюсского старого театра – M8 (ул. Миндауго 8, Вильнюс).

В основе композиции – 700-летняя история, в которой прослеживается как зарождение города Вильнюса, так и изгнание поэта Данте Алигьери из Флоренции. История будет транслироваться в прямом эфире в импровизированной студии. Стихи самого Данте не прозвучат, но зрители услышат строки на русском, литовском, украинском, белорусском и польском языках девяти поэтов-эмигрантов разных времен, вынужденных покинуть свою родину и работать в изгнании. Адам Мицкевич, Наталья Горбаневская, Юргис Балтрушайтис, Овидий, Евген Маланюк, Иван Елагин, Лариса Гениюш, Лев Лосев, Томас Венцлова, Константинос Кавафис, Люне Сутема, Пауль Целан, которые заговорят голосами своих проводников в мир эмигрантской поэзии – актеров Вильнюсского старого театра.

Преследования, проводимые диктаторскими режимами, попытка избежать тюремного заключения, а часто и смерти, заставили этих поэтов принять долю беженца, аутсайдера, которая обычно не зависит ни от национальности, ни от социального класса человека. Трагедию беглеца можно связать с традицией библейского исхода, ссылаясь на великих скитальцев: на мифического Одиссея и мучающихся ностальгией Данте и Овидия. Сегодняшняя действительность показывает, что все эти события реальны: большинство поэтов, писателей, актеров покинули авторитарную Беларусь из-за угрозы репрессий (кстати, в ВСТ есть актеры, сбежавшие из гродненского театра и образовавшие коллектив «Театр Августа»), часть интеллигенции уехала из России-агрессора… Не говоря уже о том, что часть украинские интеллектуалы все еще находятся в окопах и на фронте.

«Шпакоуник» – квартирник в театральном кафе „Balkonas“

«Шпакоуник», часть «Территории слова» – это музыкально-поэтических встреч, вдохновленных актрисой ВСТ Анастасии Шпаковской, которая приглашает зрителей на квартирник в кафе театра „Balkonas“ 18-20 мая.

«Шпакоуник» (бл. шпакоўня (шпакоўніца) – скворечник) – это прямая аллюзия на фамилию инициатора проекта, организующего этот «слет птиц», объединяющая известных исполнителей из Беларуси (и не только).

«Для зрителей это уникальная возможность близко познакомиться и пообщаться с известными музыкантами, поэтами, актерами. Это живой диалог и живое творчество в домашней обстановке с уютной атмосферой. Камерные концерты – как маленькая жизнь, прожитая вместе. На одной волне. На одном дыхании», – А. Шпаковская.

Актриса театра, кино и телевидения А. Шпаковская также – рок-музыкант, лидер рок-группы «Naka», композитор, поэт и режиссер. В 2010 году на церемонии награждения лучших рок-музыкантов Беларуси «Рок-коронация» А. Шпаковская была удостоена титула «Рок-княжны». Группа «Naka» выделяется своей уникальным звучанием, вниманием к текстам, в которых доминируют темы правды и свободы. «Naka» была запрещена в Беларуси, после протестов 2020-ого года лидер группы А. Шпаковская уехала в Киев, позже из-за войны была вынуждена оставить и свой дом в Украине. С 2022 г. Шпаковская была принята в труппу ВСТ, в том же году ее музыкальная программа была включена в поэтический фестиваль «Территория слова».

Восстановить разрушенную планету Поэзии

В субботу, 20 мая, состоится литературная программа для детей и всей семьи.

В ВСТ свои двери откроет уютный «Домик сказок» (11.00 и 12.00 на Малой сцене). Вместе с актерами театра Викторией Мирошниковой и Игорем Абрамовичем дети 5-9 лет смогут погрузиться в мир фантазий, игр и волшебных историй. В интерактивном пространстве, полном музыки, света и красок, дети будут слушать поэзию и читать стихи о животных и умном Слонике.

Квест «Планета поэзии» (14.00 в Большом зале и пространстве театра) погрузит детей 7-12 лет и их родителей в театрализованное поэтическое приключение. Вместе с поэтом-проказником участники, чтобы восстановить разрушенную планету Поэзии, отправятся в путешествие, полное встреч и интересных заданий. Дети познакомятся с пространством Старого театра и узнают много интересного о стихосложении.

Foto: Фото организаторов

Программа

Музыкально-поэтическая композиция

«Территория слова: поэзия эмиграции» (реж. Андрюс Даряла)

18 мая 18.30 ч. Вильнюсский старый театр, сцена M8 (ул. Миндауго 8, Вильнюс).

Мероприятие является частью международного поэтического фестиваля «Поэтическая весна» (вход свободный)

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-emigracijos-poezija

Музыкально-поэтические вечера, квартирники в театральном кафе:

(Кафе Вильнюсского старого театра „Balkonas“, (ул. Й. Басанавичяус, 13)

Обязательна регистрация. Вход свободный

18 мая 20.00 - Елена ЖелудОк (та самая Щучинщина), Елена Зуй-Войтеховская, дуэт «Тапочкины» и молодая певица ATESTA.

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-eshpakounik

19 мая 21.00 – встреча с группой „Ketevan“ и Александром Денисовым (Дзяцюки).

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-eshpakounik

20 мая 20.00 „Nakapiano“ – аккустический проект белорусской рок-группы „Naka“ (Анастасия Шпаковская, Ирина Клименко и Александр Помидоров).

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-eshpakounik

Субботняя детская программа:

«Домик сказок» 20 мая, 11.00 и 12.00 (Малая сцена)

Участники: Виктория Мирошникова, Игорь Абрамович (продолжительность – 45 мин; цена билета – 5 евро)

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-pasaku-namelis

«Планета Поэзии» 20 мая, 14.00 (Большая сцена и пространство театра)

Участники: Виктория Мирошникова, Николай Антонов, Вера Стасеня, Екатерина Макарова, Анжела Бизунович, Лариса Попова, Максим Тухватуллин, Игорь Абрамович (Продолжительность – 1 час; цена билета – 7 евро)

Больше: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/zjodzjio-teritorija-poezijos-planeta

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