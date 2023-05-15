Вера Полозкова и Александр Маноцков представят в Вильнюсе программу "Ручная кладь" - стихи и песни

19 мая в 19.00 в Старом Вильнюсском театре широкой публике будет представлена программа стихов и песен Веры Полозковой и Александра Маноцкова "Ручная кладь".

"Ручная кладь" — это диалог двух авторов, композитора и поэта, и это будто личный архив сюжетов и историй, которым они были очевидцами. Раньше они звучали как попытка итога, подробный отчет о том, с чем прощается и что обретает человек, вступая в зрелость. Теперь это исповедь о жизни до войны. О том, что мы на самом деле взяли с собой, когда уехали, говорится в пресс-релизе.

Вера Полозкова: "Мы поем и читаем о том, что ощущает человек, когда мир трескается прямо у него под ногами. О войне, об утрате, о благодарности, о надежде, об отчаянии. О памяти. О том, что остается твоим, когда теряешь всё. О том, чего не отнять у тебя, покуда ты жив".

Когда: 19 мая, 19:00

Где: Старый Вильнюсский театр

Билеты: https://www.tickettailor.com/events/part/887564

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