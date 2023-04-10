Максим Галкин, Монеточка и Макаревич: "Радио Свобода" создаст развлекательное телевидение

Организация Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), в которую входит "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время", создает развлекательное телевидение. К проекту планируется привлечь российских звезд, в том числе Максима Галкина.

О планах RFE/RL создать развлекательное телевидение изданию "Агентство" рассказала бывшая сотрудница "Радио Свобода". Один из источников уточнил, что платформу возглавит бывший сотрудник NBC. Официальный представитель RFE/RL заявил, что поиск директора все еще продолжается.

Один собеседник сказал, что создаваемое развлекательное телевидение – это платформа Votvot, баннер с названием которой выставляли в январе при открытии рижского офиса RFE/RL. Votvot упоминалась и в сообщении об открытии рижского офиса, но о других деталях пока ничего не известно.

Представитель RFE/RL сообщил, что на платформе Votvot будет недоступный в России культурный контент, в том числе сатира без цензуры, музыка изгнанных и запрещенных исполнителей, провокационные документальные фильмы и новости. Он уточнил, что Votvot будет бесплатно доступна во всех основных магазинах мобильных приложений и Smart TV, а также в социальных сетях, включая YouTube.

Несколько человек, знакомые с происходящим на "Радио Свобода", слышали о планах привлечь сатирика Максима Галкина. Один из них говорит, что, возможно, к работе над платформой привлечен сценарист и писатель Михаил Идов.

На вопрос издания "Агентство", велись ли переговоры с Галкиным и появится ли он на новой платформе, представитель "Радио Свобода" ответил, что "с большим уважением относится к Максиму Галкину, но в настоящее время он не участвует в этой инициативе". По словам источников, платформа Votvot должна заработать уже в этом месяце.

После вторжения России в Украину звезды, выступающие против, столкнулись с отменой концертов. Некоторые из них, в том числе Монеточка (Елизавета Гырдымова), Face (Иван Дремин), Андрей Макаревич, Алишер Моргенштерн, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Noize MC (Иван Алексеев), Илья Прусикин (Little Big) и Максим Галкин, были признаны "иноагентами".

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