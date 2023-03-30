Лия Ахеджакова сообщила об уходе из театра "Современник"

Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила "Новой газете", что 10 марта написала заявление об уходе из московского театра "Современник" по собственному желанию.

Теперь, по её словам, она хочет заняться гастрольной деятельностью. Покидать Россию актриса не планирует, несмотря на то, что подверглась гонениям со стороны государства и провоенных активистов за поддержку Украины.

8 февраля стало известно, что руководство "Современника", где Ахеджакова служила с 1977 года, убрало из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль "Игра в джин".

По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его "буквально завалили гневными письмами в её адрес". Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что "очень хотела играть".

Ряд публицистов-сторонников войны призвали оставить Ахеджакову в покое, другие, напротив, выразили удовлетворение в связи с её неприятностями. До этого "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловались "Офицеры России" из-за монолога актрисы, который, как показалось активистам, оскорбляет ветеранов.

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах.

Недавно на Кипре Ахеджакова сыграла в этом спектакле "при полном аншлаге", пишет "Новая газета".

После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них – как, например, против лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука и актёра Артура Смольянинова – были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.

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