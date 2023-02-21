В Вильнюсском Старом театре - авторский вечер Леонида Парфенова

Встреча с журналистом, документалистом и общественным деятелем Леонидом Парфёновым — это всегда захватывающий разговор о прошлом, настоящем и будущем. Это оригинальный, свежий взгляд на историю и на то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас, говорится в пресс-релизе. Авторский вечер пройдет 25 марта в 20.00 в Вильнюсском Старом театре.

Парфёнов расскажет про новое, дополненное издание тома "Намедни 1961–1970" из своего книжного проекта "Намедни. Наша эра". Одиннадцатая по счёту книга серии — самая большая и наиболее богато иллюстрированная. Автор считает 1960-е ключевыми годами советской империи. Именно их чаще всего буквально косплеит сегодняшняя официальная российская политика, что делает рассмотрение "событий-людей-явлений" эпохи особенно актуальным.

Леонид Парфёнов представит также другие свои проекты: фильмы последнего времени и сериал "Намедни", который и сейчас, в условиях релокации, удалось продолжить на Youtube.

Обязательно будет открытый диалог со зрителями и ответы на вопросы, а по окончании встречи — автограф-сессия.

Леонид Парфёнов — журналист, документалист. Автор телевизионных и книжных проектов "Намедни. Наша эра" и "Российская империя", автор множества документальных фильмов, пятикратный лауреат ТЭФИ, автор youtube-канала "Парфенон" и документального цикла "Намедни"

На мероприятии будет продаваться новая книга Леонида Парфёнова "Намедни 1961-1970. Наша эра". Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы заказать книгу. Книги будут продаваться по предварительной брони. После выступления будет автограф- и фотосессия с Леонидом Парфёновым.

Билеты - здесь.

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