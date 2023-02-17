"Я здесь": в Вильнюсском Старом театре - новый спектакль

2 апреля в Вильнюсском Старом театре покажут спектакль Егора Трухина "Я здесь".

"Это спектакль о сегодняшнем дне. Это спектакль о каждом из нас в этом страшном времени. Это спектакль о потерях. Откровенный разговор со зрителем о самом сокровенном. В этом спектакле смешного и грустного, трагического и комедийного столько же, сколько в нашем времени", - говорится в пресс-релизе.

Герой спектакля – сразу и не разберешь – то ли "маленький" и "лишний" человек из классической русской литературы, то ли представитель "потерянного поколения", воспетого мировыми классиками в ХХ веке. В любом случае, он один из нас, словно случайно забредший в зрительный зал и рассказавший взахлёб свою историю жизни, торопясь, запинаясь, заговариваясь, боясь, что его прервут и не дослушают. А ему очень надо высказаться, потому что, если он будет держать это внутри себя, он не выдержит и умрёт.

Сочетание жанров, созданное актером Анатолием Белым и режиссером Егором Трухиным, объединяет в себе и замечательное прочтение стихов современных авторов, виртуозно вписанное в текст и драматургию спектакля, и интеракцию с залом, и клоунаду с отсылками к легендарному "Бродяге" Чарли Чаплину.

А в какой-то момент перед нами предстает "актер без кожи", играющий на разрыв. И уже непонятно – артист это или герой спектакля, или это наши собственные мысли так звучат в пространстве.

Человек, словно собирающий себя из осколков на глазах зрителей, играет словами и интонациями, переходит от одной темы к другой, обретает свой голос и свой выбор.

Потому что жизнь, как витраж, состоит из множества осколков разных цветов. Выбрать жить – значит, суметь собрать себя из осколков.

Выбор стихотворных текстов, которые звучат в спектакле, заслуживает отдельного упоминания. Все они написаны после 24 февраля 2022 года в разных уголках мира, но с одной неизбывной болью. Каждое стихотворение, звучащее в спектакле – это особое настроение, еще одна грань души Человека: от шёпота ангелов, залечивающих раны до нечеловеческого крика в кромешной тьме человеческого горя.

И всё-таки этот спектакль о любви, о силе духа, о стремлении к свету и великой силе жизни, побеждающей в итоге любое зло.

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