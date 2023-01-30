Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук. Он нарисовал "Кота Леопольда" и Мамонтенка

На 82-м году жизни умер Вячеслав Назарук - художник-мультипликатор, создавший некоторых самых известных мультипликационных персонажей киностудии "Союзмультфильм". В числе его работ были такие мультфильмы, как "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот" и "Раз ковбой, два ковбой".

О смерти Назарука сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории", - написал Капков в своем "Фейсбуке".

За мультфильмы о коте Леопольде, выходившие с 1975 по 1987 год, он получил Государственную премию СССР (вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).

Еще один известный мультфильм, нарисованный Назаруком, - "Мама для мамонтенка" - он вышел на экраны в 1981 году.

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