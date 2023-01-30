О смерти Назарука сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории", - написал Капков в своем "Фейсбуке".
За мультфильмы о коте Леопольде, выходившие с 1975 по 1987 год, он получил Государственную премию СССР (вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).
Еще один известный мультфильм, нарисованный Назаруком, - "Мама для мамонтенка" - он вышел на экраны в 1981 году.
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