В заявлении семьи, опубликованном вчера на сайте музыканта говорится, что Бек "мирно ушёл из жизни" после неожиданного заражения бактериальным менингитом.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv