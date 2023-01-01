Бодрое утро: 5 рецептов от похмелья, которые реально работают

Всякий приличный доктор вам скажет, что единственно верный способ избежать похмелья — не пить. Или хотя бы "знать меру". Но ведь почти любой из тех, с кем вы встречали Новый год, наверняка возразил бы: в честь праздника не выпить — грех. И если последствий избежать после вчерашнего не удалось, давайте попытаемся хотя бы их минимизировать, пишет Passion.ru.

Помимо общеизвестных способов, у каждого ценителя хорошего алкоголя наверняка есть и свои методы борьбы с похмельем. Мы внимательно изучили остроумную инструкцию Уилтона Кроуфорда под названием "Кулинарная книга Похмелья" и выбрали пять рецептов, которые реально работают. И помните, этим утром вам не должно быть стыдно за то, что приготовлено на вашей кухне, вы просто спасаете себя.

Коктейль "Кровавая Мэри"

Рецептов "Кровавой Мэри" в мире, наверное, столько же, сколько людей, которые пьют этот коктейль. Некоторые даже добавляют в него сырой желток, но мы считаем, что нет ничего лучше классической версии этого напитка.

Вам понадобится (на две порции):

хороший томатный сок — 500 мл

водка — 100 мл

кетчуп — 1 ст. ложка

лимонный сок — 1 ч. ложка

вустерский соус — ½ ст. ложки

капля острого соуса Табаско

щепотка копченой паприки

щепотка соли

свежемолотый черный перец

2 стебля сельдерея для подачи

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, чтобы кетчуп растворился.

Попробуйте на соль и специи, добавьте еще, если потребуется.

Подавайте в больших стаканах со льдом и стеблем сельдерея.

Яйца Бурджи

Это индийское блюдо из яиц, сдобренное приличным количеством специй, обрушится на ваше похмелье ураганом вкусов и совершенно точно облегчит состояние.

Вам понадобится:

сливочное масло — 25 г

семена горчицы — 1 ч. ложка

приправа карри — 1 ч. ложка

маленькая луковица — 1 шт., мелко нарезать

тертый корень имбиря — ½ ч. ложки

острый чили перец — ½ шт., тонко нарезать

щепотка куркумы

молотая зира — ½ ч. ложки

помидор — 1 шт., нарезать мелким кубиком

яйца — 4 шт.

хлеб с маслом для подачи

Как приготовить:

Растопите масло в сковороде.

Добавьте горчицу, карри и лук.

Готовьте пару минут, пока лук не станет мягким.

Добавьте имбирь, чили, куркуму, зиру и помидор.

Готовьте несколько минут, помешивая.

Убавьте огонь, добавьте яйца.

Помешивайте периодически, чтобы яйца схватились.

Подавайте с хлебом.

Сэндвич с рыбными палочками

Конечно, в оздоровительных свойствах покупных рыбных палочек можно усомниться, поэтому всегда есть опция сделать собственные из свежей белой рыбы. Но если у вас нет времени и сил, простите себя и достаньте готовые из морозилки.

Вам понадобится:

рыбные палочки — 8 шт.

белый хлеб или лаваш — 4 больших ломтика (один средний лаваш)

Для соуса:

сливочное масло — 20 г

чеснок — 1 зубчик, мелко нарезать

замороженный зеленый горошек — 75 г

кипяток — 100 мл

майонез — 3 ч. ложки

яблочный уксус — 2 ч. ложки

Как приготовить:

Обжарьте рыбные палочки на растительном масле.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы промокнуть жир, посолите.

Для соуса растопите половину сливочного масла в небольшом сотейнике.

Добавьте чеснок и готовьте минуту, постоянно помешивая. Чеснок не должен подгореть и изменить цвет!

Добавьте горошек, перемешайте.

Влейте кипяток и готовьте несколько минут, пока горошек не станет мягким.

Откиньте горошек на дуршлаг и положите в блендер вместе с оставшимся сливочным маслом, майонезом и уксусом.

Посолите и измельчите все в пюре.

Пожарьте хлеб в тостере.

Равномерно намажьте соус из горошка и выложите рыбные палочки.

Сбрызните лимонным соком и добавьте немного кетчупа.

Накройте вторым куском хлеба, разрежьте пополам и подавайте.

Французский тост с бананом

Большое количество сахара чудесным образом облегчает похмельное состояние, делая что-то там с кровью и выравнивая баланс чего-то там в организме. Да какая разница, ешьте скорее, оно точно поможет!Вам понадобится:

Для бананов:

апельсиновый сок — 100 мл

сок 1 лимона

жидкий мед — 2 ст. ложки

сахар — 2 ст. ложки

семена кардамона (из двух коробочек)

сливочное масло — 25 г

2 больших бананаром — 12 мл

Для тоста:

яйца — 3 шт.

молоко — 50 мл

щепотка корицы

не очень свежий белый хлеб — 4 ломтика

сливочное масло для жарки

Как приготовить:

В небольшом сотейнике смешайте сок апельсина и лимона, готовьте 10 минут, чтобы жидкость слегка выпарилась.

Добавьте мед, сахар и кардамон.

Снимите с огня и добавьте сливочное масло.

Дайте немного остыть и добавьте нарезанные тонкими кружочками бананы и ром.

Верните на очень маленький огонь, пока готовите тосты, чтобы смесь не остыла. Но не давайте ей закипеть.

Взбейте яйца, добавьте корицу и молоко. Обмакните каждый кусочек хлеба в получившуюся смесь.

Хлеб должен намокнуть, но не пропитаться полностью, иначе он просто развалится.

В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.

Выложите хлеб на сковороду и готовьте на одной стороне, пока она не подрумянится.

Переверните на другую сторону и также готовьте до золотистой корочки.

Подавайте тост горячим, а смесь из бананов в небольшой миске рядом.

Овсяная каша с яблочным соусом

Казалось бы, ну какая каша — преснятина, которую и так частенько приходится есть по утрам. Но запас энергии, который она вам даст, неоценим. Кроме того, вкус этого яблочного соуса разгонит тучи над трещащей головой.

Вам понадобится:

Для соуса:

красные яблоки — 500 г, почистить и удалить сердцевину

сахар — 50 г

изюм — 50 г

вода — 150 мл

бадьян — 3 звездочки

гвоздика — 3 шт.

корица — 1 палочка

молотая корица — ½ ч. ложки

молотый душистый перец — ½ ч. ложки

тертый свежий имбирь — 1 ч. ложка

сливочное масло — 15 г

Для каши:

овсяные хлопья — 150 г

молоко — 400 мл

кардамон — 3 стручка

Как приготовить:

Положите тонко нарезанные яблоки, сахар, изюм, воду и специи в сотейник. Накройте крышкой и готовьте 20 минут.

Снимите крышку и деревянной лопаткой размешивайте яблоки, чтобы они начали распадаться.

Продолжайте в течение нескольких минут, пока смесь не станет более или менее однородной.

Овсянку, молоко и кардамон положите в отдельный сотейник и доведите до кипения.

Готовьте несколько минут, пока овсянка не станет мягкой.

В яблочный соус добавьте сливочное масло и перемешайте.

Выложите половину соуса в кашу и тщательно размешайте.

Выложите специи (палочки корицы, бадьян и гвоздику).

Подавайте кашу в глубоких мисках.

В каждую миску добавьте еще яблочного соуса сверху.

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