В Украине недовольны, что Национальная музыкальная академия отказывается убрать имя Чайковского из названия

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины", - написал министр.

Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского консерватории рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство", - пишет министр культуры Украины.

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