Врачи в США потребовали снять с продажи "ТераФлю"

Также они потребовали прекратить продажу Benadryl, Mucinex и Tylenol

Врачи в США попросили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретить продажу популярного препарата от гриппа и простуды Theraflu из-за его неэффективности. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Американские врачи также призвали снять с продажи антигистаминный препарат Benadryl, муколитическое средство Mucinex, анальгезирующее и жаропонижающее лекарство Tylenol. Для покупки этих препаратов не нужен рецепт, однако их прием не помогает больным.

Медики отметили, что в лекарствах содержится фенилэфрин, который используют для борьбы с заложенностью носа. Вещество безопасно для здоровья, но при этом бесполезно. По словам врачей, это было доказано в ходе четырех исследований.

В 2015 году ученые из Университета Флориды обратились к FDA с просьбой исключить фенилэфрин из перечня одобренных безрецептурных лекарств. Управление рассмотрело запрос, но не смогло дать на него точный ответ без "тщательного изучения и анализа".

Профессор Университета Северной Каролины Стефани Феррери считает, что FDA не предпринимает никаких мер, основываясь на том, что препараты не причиняют вреда здоровью.

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