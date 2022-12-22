ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков в мире

Из-за роста числа инфекционных заболеваний после отмены ограничений по COVID-19 в мире возник дефицит антибиотиков. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.

Так, 28 из 35 стран, данные по которым собирает организация, столкнулись с острой нехваткой антибиотиков пенициллинового ряда. В частности, США и Канада пожаловались на недостаток амоксициллина.

О наличии антибиотиков в более бедных или небольших государствах группе ВОЗ известно меньше. Такие страны, как отметили в организации, могут пострадать сильнее остальных, особенно если их валюта обесценилась, и они вынуждены закупать лекарственные препараты на открытом рынке.

По словам Хедман, дефицит произошел, так как руководство стран не предвидело, что после отказа от ношения медицинских масок число респираторных инфекций резко вырастет. Также на это повлияли разрыв цепочек поставок и рост цен на энергоносители, который отражается на прибыли производителей. Глава группы ВОЗ подчеркнула, что на создание достаточного количества антибиотиков потребуется несколько месяцев.

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