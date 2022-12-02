Исследование: мозг подростков стал быстрее стареть после пандемии

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что мозг подростков, переживших пандемию COVID-19, показывает признаки преждевременного старения. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biological Psychiatry.

Исследователи сравнили снимки магнитно-резонансной томографии (МРТ) 81 подростка из США, сделанные до пандемии, со снимками 82 подростков, собранными во время пандемии, но после локдауна.

По словам одного из авторов исследования, профессора психологии Яна Готлиба, разница в возрасте мозга составляла около трех лет. "Мы не ожидали такого увеличения, учитывая, что локдаун длился менее года", — сказал он.

Изначально ученые хотели изучить влияние стресса в раннем возрасте на психическое здоровье в период полового созревания. В результате участников исследования также проверили на наличие симптомов депрессии и тревоги.

Группа подростков после локдауна самостоятельно сообщили о трудностях с психическим здоровьем, включая серьезные приступы тревоги и депрессии. По словам Готлиба, ухудшения ментального здоровья сопровождается физическими изменениями в мозге, вероятно, из-за стресса на фоне пандемии.

"У пожилых людей такие изменения часто связаны с уменьшением когнитивных функций мозга. Пока неясно, как это скажется на жизни подростков. Однако это демонстрирует, что трудности в ментальном здоровье строго связаны с изменениями в структуре головного мозга", — заключил он.

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