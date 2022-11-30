Результаты нового исследования о COVID-19: те, кто болел не раз, должны задуматься

Недавно американские ученые провели масштабное исследование – выясняли, как повторное заболевание COVID-19 влияет на пациентов. В результате сравнения здоровья пациентов из разных групп выяснилось, что повторное заболевание ковидом в два раза увеличивает вероятность преждевременной смерти и в три раза – вероятность госпитализации из-за болезни.

Также сообщается, что у тех, кто болел ковидом больше чем один раз, чаще фиксируют болезни сердца и легких. Кроме того, исследования показали, что с каждым повторным заболеванием опасность таких проблем возрастает.

Штамм омикрон несколько успокоил ученых и общество – он не такой агрессивный, болезнь протекает в более мягкой форме. Но радоваться, по словам специалиста по инфекционным заболеваниям Саулюса Чаплинскаса, нечему, поскольку этот вирус распространяется быстрее.

"Прежние штаммы вызывали более сложное течение болезни, но, если говорить о воздействии на общество, то это большой вопрос, поскольку вирус сейчас распространяется быстрее, а когда заражается больше людей, даже более легкая форма вызывает в обществе более сложные клинические проблемы. Не секрет, что вероятная продолжительность жизни уже сократилась, как и продолжительность здоровой жизни, этому способствует и ковид", – сказал собеседник.

По словам Чаплинскаса, когда только появился COVID-19, было видно, что многие пациенты, у которых есть проблемы со здоровьем, не выживали, значит, болезнь опасна для людей. Продолжающиеся несколько лет исследования показывают, что иммунитет многих людей уже "запомнил" эту болезнь.

"Американские исследования показывают, что около 94% американцев уже сталкивались с вирусом, а если прибавить привитых, то у 97% всех жителей есть иммунная память. Поэтому, вероятно, другие формы болезни многие люди будут переносить легче, но у некоторых повторное заболевание вызовет более тяжелые клинические формы", – сказал специалист.

Профессор акцентирует, что с простудными заболеваниями ковид можно сравнивать только по одному критерию – по тому, как он распространяется. Но ход болезни и ее влияние на организм отличаются.

"Если мы думаем, что даже одна смерть это много, то надо подумать – сейчас, когда еще нет роста, грипп уносит столько жизней каждый год, сколько ковид за 1–2 недели. Уже только в этом смысле, я думаю, не получится сравнение этих болезней", – сказал Чаплинскас.

Кардиолог Каунасской клиники профессор Раймондас Кубилюс сказал, что сейчас проводят исследование Реабилитационной клиники Литовского университета медицинских наук, – с начала пандемии накапливают данные по заболеваемости жителей Литвы ковидом, изучают и симптомы разных форм COVID-19. Во время исследования выясняют не только течение самой болезни, но и то, как вакцинация сказывается на повторной заболеваемости.

"Перед тем как обобщить результаты последнего периода, когда мы уже могли включить данные по омикрону, могу сказать: мы видим, что этот штамм значительно меняет симптомы. Когда стал доминировать омикрон, одной из основных жалоб было – повреждение центральной нервной системы, усиление сбоев в работе кратковременной памяти, когнитивная дисфункция. Вышеупомянутое исследование американских ученых (на него стоит обратить внимание) не исследует, как штамм вируса действует на симптомы, но общий вывод ученых однозначен – если человек болел повторно раз, два или три раза, то последствия могут быть серьезными", – сказал Кубилюс.

Собеседник подчеркнул, что исследование показывает не только преждевременную смертность через полгода, но и появление осложнений, растет число пациентов – люди чаще попадают в больницу во время повторного заражения.

Врач подчеркнул, что ученые всего мира ищут эффективную стратегию для защиты людей от повторного заболевания. Еще одна часть исследования, по словам Кубилюса, особенно стоит внимания – люди, которые болели повторно, даже если один раз прививались, мало чем отличаются от невакцинированных. Профессор подчеркнул, что только вакцинация по полной схеме дает положительный эффект.

"Мы много старались оценивать преобладающие симптомы. Можно прогнозировать, что у ряда пациентов развивается продолжительный постковидный синдром. Эти данные еще обрабатывают, но по нескольким важным тенденциям мы можем подчеркнуть, что как в Литве, так и в других странах с постковидным синдромом сталкивается каждый 11-й человек, болевший ковидом. Сегодня утром я из любопытства посмотрел группы в социальных сетях, в которых собираются больные или переболевшие люди, некоторые симптомы остаются надолго.

В социальных сетях есть просьбы молодых людей, вопросы, что делать, если обоняние не восстанавливается через 2-3 месяца или увеличилось давление, ухудшился показатель холестерина. Остаются мучительные боли. Часть пациентов, особенно старшего возраста, не замечают связи между обострением хронического заболевания, симптомов и COVID-19", – сказал Кубилюс.

Кардиолог заметил, что пациенты не могут сказать, изменилось ли их состояние после того, как они переболели COVID-19 или ухудшение было раньше.

Врач сказал, что на практике он столкнулся с такими случаями, когда люди долго жалуются на головные боли, им назначают консультацию у кардиолога, а там выясняется, что это долгосрочные последствия ковида.

"Иногда и не надо искать причину: симптомы бывают явно обусловлены COVID-19. Ковид может активизировать и контролировать хроническое заболевание, обострить его симптомы, а пациенты не замечают этой связи. Второе, что показал период ковида, – пациенты стали терпимее, стараются мириться с утомительными симптомами, поскольку их окружение обещает, что они вот-вот пройдут. Но так не бывает.

Пациенты занимаются самолечением, наше исследование показало, что около 1/3 пациентов начинают принимать разные пищевые добавки, витамины, хотя вряд ли они дадут положительный эффект. Если пациент ищет помощи в интернете, когда 12 месяцев не восстанавливается обоняние, чувство вкуса, это показывает, что порог толерантности слишком высок, такого не должно быть", – заметил профессор, призывая людей обращаться за помощью к врачам.

Чаплинскас сказал, что во время карантина немало решений обществу предлагалось без должного уважения: назначали штрафы, руководители страной метались – одни решения были обоснованными, другие - нет, некоторые были несвоевременными, но вернуть уже ничего нельзя.

"Вирус никуда не делся, он доставляет немало проблем здоровью, не все механизмы ясны на молекулярном уровне, что и как. Ковид активизирует хронические инфекции, которые у нас есть, – например герпес и т.д. Надо стараться не заболеть, а после болезни – обращаться к врачу и, главное, не заразить, защитить самых уязвимых людей – пенсионеров, родителей, беременных женщин. В холодное время года надо избегать переполненных помещений, где собирается много людей, где плохая вентиляция.

Это особенно актуально для тех, у кого болезнь может протекать в тяжелой форме. Важно не забывать о гигиене рук, о масках в помещениях. Если есть люди, которые не прошли полный курс вакцинации, особенно в группе старше 50 лет, то такие люди, скажем честно, ведут себя неразумно. Надо позаботиться о максимальной иммунной защите", – напомнил Чаплинскас.

Собеседник сказал, что в холодное время о себе напоминают и другие болезни – грипп, пневмококковая инфекция, поэтому если человек одновременно заболеет несколькими заболеваниями дыхательных путей, то течение болезни будет сложнее. Профессор не склонен утверждать, что COVID-19 удалось обуздать, он напоминает, что никуда не делся и СПИД, вирусный гепатит, туберкулез, пандемия курильщиков, но общество приспособилось.

"В данном случае общество приспособилось к новым микроорганизмам, вызывающим массовые заболевания, переходящим в эпидемии или пандемии, и остается вопрос, на каком уровне устанавливается этот status quo. Тот же туберкулез не искоренен, о СПИДе почти не говорят, но люди постоянно им заражаются. То же самое будет и с SARS-CoV-2. Надеемся, что он не будет развиваться в более серьезные формы болезни. Но это, видимо, самый быстро мутирующий вирус из всех известных на сегодняшний день. Он умудряется обойти иммунную систему и после болезни, после вакцинации, поэтому распространяется очень быстро", – сказал Чаплинскас.

По словам специалистов, люди, занимающиеся самолечением, часто оказывают себе медвежью услугу, зная, что болеют ковидом, и не информируя об этом семейного врача.

"Иногда, чтобы помочь пациенту, не хватает самого медицинского факта. В медицине важна оценка всех результатов – это сказывается на состоянии и самочувствии пациента. Не забывайте, что оценивают и долгосрочные последствия – мы не можем знать, ведь легко перенесенная инфекция может дать какие-то сбои через шесть или 12 месяцев. Мы не знаем, как бессимптомная форма этого заболевания влияет на хронические болезни.

Может, она ускоряет появление новых хронических болезней. Может, приведет к обострению какого-то заболевания. Мы знаем лишь об отдельных случаях, сопоставляем их, и понимаем, что в некоторых случаях вирус мог спровоцировать и другие хронические заболевания. Я призываю всех быть осторожными – неважно, что переболели легко, что симптомы были неярко выраженными, мы ведь не знаем: если не будем беречь себя, если не вакцинируемся по полной схеме, как на нас скажется повторная инфекция", – сказал Кубилюс.

Он сказал, что тут к мести пример Чаплинскаса о традиционных сигаретах – когда они появились, никто не знал, как они подействуют, серьезно спохватились лишь спустя 50 лет, когда стало известно, какой вред несут сигареты.

Сейчас ученые уже располагают информацией и о сокращении продолжительности жизни после пандемии COVID-19. Согласно подсчетам, в мире переболели больше 0,5 млрд. жителей, поэтому видно, что вирус активизирует хронические болезни. После появления вакцины немало надежд возлагали на коллективный иммунитет.

По словам Чаплинскаса, это были логичные надежды, но с течением времени выясняется, что вакцина может защитить лишь от тяжелой формы болезни и смерти, но не останавливает распространение вируса.

"В теле защита от вируса не задерживается. Коллективный иммунитет, возможно, удастся создать, когда появится вакцина нового поколения. Речь идет о вакцине не для консервативных штаммов, мы видим, что вирус мутирует и обходит иммунную защиту, а о такой вакцине, которой будут обрабатывать слизистую носа, – ведь вирус попадает и распространяется в слизистой носа", – сказал Чаплинскас.

Каковы прогнозы в связи с распространением ковида на будущее? Надеются, что больших вспышек не будет, но когда вернемся на допандемический уровень и когда продолжительность жизни людей снова увеличится до прежней, профессор не берется прогнозировать и советует укреплять иммунитет и вакцинироваться.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)

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