Вакцина от рака – миф: ученые рассказали, какая реальность нас ждет на самом деле

Рак – одна из самых распространенных причин смерти в Литве и во всем мире. Хотя установленные на ранней стадии онкозаболевания могут поддаваться успешному лечению и сейчас, против продвинутых или агрессивных форм современная медицина бессильна. Наверное, нет ничего более простого, чем наличие универсальной вакцины от рака, которая помогла бы избежать развития этого коварного заболевания, однако ученые говорят, что создание такой вакцины невозможно. О том, как вовремя установить раковые заболевания, какие результаты борьбы предлагает современная медицина, и какой прогресс возможен благодаря усовершенствованной во время пандемии технологии, речь шла с учеными Национального онкоинститута.

Недавно создатели BioNTech объявили, что в следующем десятилетии может появиться вакцина от рака. Об этом сообщили супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи, которые даже не используют термин лекарства. По их словам, новый препарат сможет действенно бороться с раковыми клетками. Ученые утверждают, что технология mRNA дает немало надежды на успешное лечение рака, при этом в вакцине будет использоваться не сам вирус, а его генетический код.

Однако не все ученые верят таким громким заявлениям. Нет сомнений в том, что усовершенствованные во время пандемии технологии помогут в развитии методов лечения рака, но заранее защитить человека от всех его форм невозможно.

Невозможно что-то дать человеку, что защитит от всех видов рака

Как сказала заведующая Лабораторией иммунологии Национального онкоинститута Вита Пашуконене, рак можно остановить уже сейчас. Если его вовремя обнаруживают, он поддается успешному лечению и контролю. По ее словам, проблемы бывают, когда болезнь замечают слишком поздно или речь идет об агрессивной форме, которую пока медицина контролировать не в силах.

Нередко в публичном пространстве появляется информация о вакцине от рака, но Пашуконене объяснила, почему в данном случае вакцинация невозможна – нет возможности защитить человека от всех форм рака с помощью вакцины.

"Часто вакцинами называют средства для профилактического контроля инфекционных заболеваний, в организм в той или иной форме впускают информацию о возможной болезни. Так здоровый организм "знакомят" с возбудителями заболеваний, чтобы в случае необходимости иммунная система могла реагировать на них и их уничтожить. Рак - не инфекционное заболевание. Есть лишь несколько форм рака, которые иногда, но не всегда, вызывают вирусы", – объяснила Пашуконене.

Один из примеров – вирусы папилломы человека (ВПЧ), от них вакцины используют и в Литве. Такая вакцина защищает от рака шейки матки, поэтому прививают девочек до 12 лет, а в некоторых странах и мальчиков, поскольку они могут быть носителями вируса. Поэтому можно сказать, что вакцина от рака шейки матки уже есть, но создание вакцины от других форм рака нереально.

"Разговоры о вакцине от других форм рака, которые появляются не из-за вирусов, а из-за изменений в клетках, пока невозможны. Рак может появиться в любом органе, у каждого человека своя иммунная система, поэтому и рак у каждого человека свой. Невозможно что-то дать человеку, чтобы он не заболел раком, невозможно. Не может и речи быть о профилактических вакцинах. У нас могут быть препараты для лечения от рака", – сказала Пашуконене.

Прорыв в лечении рака будет, но вакциной это не называется

По словам Пашуконене, усовершенствованная во время пандемии технология mRNA может послужить иммунологическому лечению рака и производству иммуннотерапевтических продуктов, связанных с конкретными процедурами активизации иммунологического лечения рака. Кроме того, эта технология может применяться в лабораторных условиях, например, при производстве в Литве противораковых дендритных клеток, которые активизируются антигенами рака.

Доктор медицинских наук заметила, что эти клетки часто ошибочно называют вакцинами, хотя они таковыми не являются.

"Дендритные клетки - одни из основных звеньев активизации иммунной системы. Когда делают их инъекции, они активизируют лимфоциты, убивающие раковые клетки. С помощью структуры BioNtech, можно было бы активизировать дендритные клетки", – сказала Пашуконене.

Она прибавила, что новую технологию можно использовать и для активизации дендритных клеток в самом человеческом организме – делали бы инъекцию ракового антигена, тогда дендритные клетки активировали бы иммунитет и уничтожали бы клетки рака.

"Так может быть, но пока надо поработать, ведь вся проблема в том, что сложно установить раковые антигены. Это не какие-то специфические антигены, которые мы можем выделить – вот это тот белок, который нужен лимфоцитам, чтобы они распознавали и уничтожали клетки рака. Эта проблема не решена. Благодаря новым технологиям появится больше возможностей для лечения рака, и развитие технологий будет, но чтобы это стало вакциной, которая спасет человечество от рака – этого не будет", – уверена доктор наук.

Сегодняшнее лечение – успешное, если рак на начальной стадии

Что касается сегодняшнего лечения онкозаболеваний и его действенности, онколог-химиотерапевт Национального онкоинститута Лина Даукантене отметила, что для достижения хорошего результата нужно диагностировать рак на начальной стадии, а еще лучше – на дораковой стадии.

Чтобы раковые заболевания обнаруживали на начальной стадии, жителей приглашают периодически участвовать в программах ранней диагностики рака шейки матки, толстой кишки, груди и простаты. Когда обнаруживается дораковая форма, можно остановить распространение рака, а если обнаруживается рак на начальной стадии – можно применить эффективное лечение.

"Если ставят диагноз - рак или есть подозрения на онкологию, то в онкологической больнице делают все возможное, чтобы оказать помощь, как можно скорее, не затягивать с лечением. Если у человека установили рак или подозревают его, то делают все необходимые обследования, назначают лечение. Очень важно, чтобы такие люди попали в учреждения, которые занимаются лечением рака, в которых есть необходимое оборудование и врачи – это должны быть специализированные учреждения, например Национальный онкоинститут", – сказала Лина Даукантене.

По ее словам, после получения результатов обследования, команда обсуждает их результаты и назначает лечение. В команду входят – хирурги, онкологи-радиотерапевты, онкологи-химиотерапевты, радиологи. Дополнительно могут привлекать генетиков, пластических хирургов и т.д. Команда решает назначение лечения.

Lina Daukantienė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

"В лечении рака есть три основных метода: хирургический, лучевой и системный медикаментозный противораковый. Последний охватывает медикаментозное лечение, химиотерапию, иммунотерапию, гормонотерапию, если речь идет о раке простаты или груди. Также не надо забывать о вспомогательных методах лечения рака, которые важны для качества жизни человека и общего состояния здоровья – психологическая помощь, реабилитация", – рассказала Даукантене.

Результаты лечения зависят от того, насколько рано диагностирована болезнь. Если это ранняя стадия (1, 2 или 3), то при назначении комплексного лечения, есть надежда на полное выздоровление пациента.

"Если болезнь уже распространилась, если речь идет о продвинутой 4 стадии, когда в органах появились метастазы, тогда цель лечения – продление продолжительности жизни. Стараются замедлить течение болезни, чтобы человек прожил дольше, улучшить качество его жизни и уменьшить симптомы", – сказала Даукантене.

Однако даже в тех случаях, когда рак излечим на ранних стадиях, болезнь может возобновиться. По словам онколога, в таком случае успех лечения зависит от того, на какой стадии диагностировали рецидив.

Главное - не игнорировать симптомы и участвовать в программах

Что касается подбора наиболее подходящего метода лечения, то тут Даукантене отмечает, что в первую очередь учитывается локализация опухоли и ее особенности: размер, распространение, степень опасности, индекс развития раковых клеток и др.

Что главное знать, чтобы не услышать диагноз рака на последней стадии? Онколог сказала, что если человек чувствует себя здоровым, то ему достаточно ежегодной проверки у терапевта и регулярного участия в программах.

"Если появляются какие-то симптомы, нельзя их списывать, надо провериться у врача. У рака обычно нет какого-то особенного симптома – это может быть боль, вздутие живота, проблемы с испражнениями, какое-то уплотнение, появление кровянистых выделений или другое. Иногда бывает и так, что на путь выводит малокровие, начинают искать проблему. Главное, чтобы человек заметил проблему и обратился к врачам", – заметила Даукантене.

Благодаря расширению знаний в сфере генетики, сегодня знают, какие генетические мутации могут привести к раку. Поэтому в тех случаях, когда у человека устанавливают рискованные патологические мутации, его близких информируют об опасности заболевания и приглашают проверить здоровье.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)

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