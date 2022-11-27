Шотландские ученые: рекомендация выпивать 8 стаканов воды в день была ошибочной

Ученые из Университета Абердина, в Шотландии, выяснили, что рекомендованная норма в два литра воды в день может быть избыточна.

Шотландские ученые отмечают, что примерно половину дневной нормы жидкости человек принимает с едой, поэтому пить так много чистой воды не обязательно. Теперь, на основе масштабного исследования, они советуют пить по 1,5-1,8 литра в день.

Профессор Джон Спикмен, один из авторов исследования в беседе с Би-би-си сказал: "Изначальное измерение дневной потребности в два литра это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить - это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с пищей".

Жидкость, полученную с пищей, измеряли, спрашивая людей, сколько они едят. Однако люди как правило говорят, что едят меньше, чем в реальности, и поэтому в расчете ошибка, а количество воды, которую нужно пить, переоценивается", - говорит Спикмен.

Однако в новом исследование оборот воды в человеческом теле удалось посчитать более точно с помощью технологии, в которой применяются стабильные изотопы.

В исследовании приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет.

Участники в ходе эксперимента выпивали стакан воды, в которой некоторые из молекул водорода были заменены на стабильный изотоп дейтерий.

Дейтерий вырабатывается в теле человека и абсолютно безвреден.

По скорости, с которой дейтерий выходил затем из организма участников исследования, замеряли скорость оборота воды в их теле.

Эта скорость у всех людей разная, и поэтому точная дневная норма воды своя у каждого человека. Например, вода в теле быстрее обновляется у тех, кто живет в жарком и влажном климате, в высокогорье, а также у спортсменов, беременных и кормящих женщин.

Самый важный фактор, определяющий скорость оборота воды в теле - это количество расходуемой энергии. Выше всего он у мужчин в возрасте 20-35 лет, за день из их тела выходит в среднем 4,2 литра воды.

С возрастом этот объем падает и у мужчин к 90 годам опускается примерно до 2,5 литров.

В случае женщин в возрасте 20-40 лет речь идет о 3,3 литра воды в день, а к 90 годам и у них дневной объем исторгаемой из тела жидкости падает до 2,5 литров.

Жидкость в пище

Однако если ваш организм в день теряет 4,2 литра воды, это не значит, что вам нужно выпить такое же количество, говорит профессор Спикмен.

"Фактически пить надо будет 3,6 литра. Так как в воде достаточно жидкости, большую часть необходимой нам еды мы получаем просто во время еды, - говорит он.

Главное, что показывает это исследование - то, что распространенное представление о норме в восемь стаканов воды в день, наверное, для большинства людей в большинстве ситуаций, завышено. Наши данные не подтверждают возможности одного стандарта для всех людей", - отмечает ученый.

По его словам, избыточное потребление воды может быть и вредным. Но не столько для здоровья, сколько для экологии.

"Чистая питьевая вода не бесплатна", - говорит Спикмен.

"Если люди в среднем будут пить на литр больше, чем им нужно, умножьте это на 40 млн взрослых британцев, и получится, что мы без нужды выпиваем, а затем и испускаем в виде мочи, то получится 20 млн литров. Это не проходит бесследно", - говорит он.

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