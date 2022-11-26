Эксперт: такой казалось бы невинный поступок ведет прямо к неверности

Измена партнера не только подкашивает ноги, но и бьет по самооценке. Прийти в себя после обмана нелегко, но возможно. Известный эксперт по отношениям, консультант, лектор Дарюс Ражаускас часто сталкивается с парами, переживающими такой кризис, и говорит, что люди, зачастую сами того не осознавая, попадают в капкан влюбленности, из которого выбраться непросто. Обманутые также нередко допускают ошибки, а это только усугубляет положение. И первые, и вторые хотят установить границы, чтобы не потерять друг друга.

- Сколько пар или отдельных людей обращается к вам за помощью из-за измены?

- Около трети моих клиентов обращаются из-за измены: или их предали и они просят совета, или они изменяют и хотели бы выбраться из этой щекотливой ситуации.

- С какой неверностью люди чаще имеют дело – с эмоциональной или физической?

- Всякое бывает, но чаще с физической. Когда происходит эмоциональное предательство, например, человек начинает оказывать внимание другому, переписывается с ним, чаще контактирует, близко дружит, это в некотором смысле уже предательство. Из опыта я вижу, что когда люди сталкиваются с эмоциональной изменой, они сначала сами пытаются найти выход, но когда происходит физическое предательство, они видят больше опасности, боятся, что семья распадется. Поэтому на это реагируют серьезнее.

- Какими должны быть границы общения с лицами противоположного пола, чтобы не начался роман? Когда надо остановиться?

- Надо понять, что люди есть разные, мы никогда не узнаем, какого типа человек перед нами. Некоторые специалисты говорят о 16 типах личностей мужчин и стольких же - женщин. Есть и другие классификации, поэтому сложно сказать, что подойдет для всех. Я сам для себя и для других очерчиваю границы просто и ясно. Есть несколько полезных советов, которые подойдут для людей всех типов, уже связанных отношениями – с коллегами на работе, в университете, в других подобных местах никогда не переходить точечные границы – с лицами другого пола общаться просто, спокойно, даже несколько прохладно. Может, это звучит скучно, "невкусно", но большая часть моих клиентов, которые обращаются из-за неверности, при выяснении и анализа обстоятельств, изменяют незапланированно, а случайно, сначала было теплое приятное общение, которое постепенно переросло в более тесный контакт.

- Когда это происходит?

- Когда люди начинают делиться секретами, интимными и важными моментами своей жизни. Все это создает тайную и глубокую дружественную связь, которая в мозгу приводит к зависимости. Этот механизм легко включается, поэтому я всегда говорю, надо осторожно общаться с теми, кто не является вам родственником (я имею в виду противоположный пол). Рабочие командировки, корпоративы – классический вариант неверности, там люди расслабляются, но обычно это планируется, для этого прилагаются некоторые усилия. Но если человек уходит налево на работе, то это обычно из-за откровенности. Жалобы, рассказ о серьезных проблемах лицу противоположного пола опасны, поскольку можно случайно, незапланированно, без каких-то намерений и нехотя влюбиться. Таких влюбленных клиентов в моем кабинете бывает очень много.

- Что приводит к желанию раскрыть душу перед другим человеком, насколько тут важна интимная жизнь пары?

- В большинстве семей никаких трагедий нет – элементарная усталость друг от друга и незнание, что взаимоотношения надо пробуждать, лелеять и беречь. Если этого нет – начинает накапливаться разочарование, недовольство. А если люди начинают думать, что секс плохой или его недостаточно и это ведет к разводу – поверьте, таких немного. Большинство уходит налево в силу психологических причин. Часто человеку просто хочется с кем-то поговорить, заручиться поддержкой, получить понимание, тепло. Бывает причина неверности, но в небольшой степени – из-за трудоголизма. Если человек очень много работает и устает, сталкивается со стрессом, чувствует беспокойство и напряжение, бывает раздражительным, все это переходит в отношения. Люди забывают о совместном отпуске, приносят домой работу, последствия этого – не только истощение, но и поиск приключений другой половиной. Тогда человек со стороны, с которым нет общего быта, общих детей или обязательств, с которым ты общаешься и находишь общий язык может стать опасным. Поэтому работу, отдых, досуг – все в жизни нужно балансировать. У меня есть клиенты, которые говорят, что за последние 5 лет они только на неделю куда-то уезжали. Это плохой знак, это часто ведет к трагедии. Должен быть отпуск, отдых, каждую неделю сколько-то времени надо уделять семье, не только работе, иначе это выжжет нервную систему, и на работе человек со временем начнет чувствовать себя несчастным, а это чувство человек может начать чем-то притуплять – алкоголем, игрой, наркотиками, приключениями, адреналином и т.п.

- С кем лучше всего делиться личными переживаниями, чтобы не попасть в такую ситуацию?

- Можно поговорить с близкими людьми своего пола, с друзьями, с которыми это делать безопасно. Если мужчина рассказывает близкому другу о своих семейных проблемах и знает, что это останется в секрете, это часть терапии. Если женщина поделится болью с мамой, подругой, тетей и т.д., особенно, если речь идет о человеке, который умеет хранить тайны, это хорошо, это форма терапии без опасности. Но если эта психотерапия – выслушивание друг друга – начинается между мужчиной и женщиной, это иная ситуация, я всегда предупреждаю – ставьте границы. Откровенничайте с лицами своего пола, тут риск намного меньше, чем "плач в жилетку" лица противоположного пола, которое не является родственником. Мой 11-летний опыт показывает, что это слишком тонкий лед, недолго провалиться.

- Возможно ли в таком случае выйти сухим из воды?

- Бывает, что люди проваливаются, а потом вовремя останавливаются. Тогда проходит плохой период, человек возвращается в семью, все бывает хорошо. Это когда все удачно, но бывают и неудачи. Я вижу очень много таких неудач, поэтому я склонен снизить риск, если у меня спрашивают совета, я всегда говорю – никаких жалоб, если вы находитесь с лицом противоположного пола. Главное - не вдаваться в подробности, жалобы, обнимашки и тихие рассказы о том, как все плохо в семье. Говорить ведь можно с психологами и психотерапевтами, если больше не с кем. Большинство этих специалистов соблюдает кодекс этикета, поэтому можно пойти и к специалисту противоположного пола с меньшей опасностью закрутить роман. Конечно, бывают исключения. К сожалению, реальность такова, что мы не можем сознательно управлять процессом влюбленности, когда это начинается, редкому человеку удается это остановить усилием воли.

- Вы говорите, легко завести отношения, если все плохо, а, скажем, если ситуация иная: с человеком другого пола просто приятно проводить время, заниматься спортом вместе, выпить вина, поговорить, как в таком случае с риском?

- Конечно, тут есть угроза. Все приятные совместные досуги, чаи и вино, беседы о красивом мире - это тоже опасность, только она людям понятнее и очевиднее, поэтому тут люди инстинктивно ведут себя осторожнее. Вообще, если твой муж или жена идет пить вино с какими-то твоими или своими друзьями, встречаться, общаться, это должно вызвать подозрение. Не надо, конечно, параноидально следить за людьми днем и ночью, но это уже показатель того, что в отношениях кому-то из вас чего-то не хватает. Вообще уйти налево непросто, даже путем приятного общения, если в семье нормальные отношения, взаимоуважение и много тепла. Мы цепляемся за приятное нам общение, оно нас околдовывает и уводит в сторону тогда, когда в семье этого не хватает, когда отношения хуже. Общение, проведение досуга с другими, это связывает, особенно, когда рядом нет второй половины.

- Кто чаще изменяет – мужчины или женщины?

- Если взять мировую статистику, то мужчины чаще изменяют. В группе молодых людей в некоторых странах эти цифры одинаковые. Если брать взрослых людей, то мужчины чаще изменяют. С 20 лет кривая растет не в пользу мужчин. Например, по данным США, в группе 18-21 (данные за 2010 – 2016 гг.), неверны 10% мужчин и 11% женщин. Только в этой группе женщины изменяют чаще. В группе 30–39 лет - мужчины 14%, женщины - 11%. В возрастной категории 40–49 лет - мужчины 16%, женщины 13%. Мужчины достигают пика неверности в 70–79 лет - 26%, а женщины - в 60–69 лет. Потом неверность женщин идет на спад, 80-летние самые верные, а мужчины такого возраста изменяют в 4 раза чаще чем женщины.

- Доминирует ли в статистике кризис среднего возраста?

- Одни ученые говорят, что кризис наступает, когда мужчинам бывает больше 50, другие - больше 40 лет. Если брать 50–59-летних, то изменяют 23% мужчин и 16% женщин этого возраста.

- Часто говорят, что женщинам лучше удается скрыть неверность, а мужчин легче уличить. Насколько это правда?

Не стоит тут опираться только на мои данные, я не научный институт, но, думаю, что это больше стереотип. Я сталкиваюсь и с мужчинами и с женщинами, во всех случаях это рано или поздно становится явным. У меня нет примеров, когда человеку удавалось много лет успешно скрывать неверность. Моя практика показывает, что мужчинам лучше удается скрывать связь на стороне. Но тут надо учитывать разные типы людей, по ним легче определить, что они могут скрыть с помощью манипуляций. Этот наш сериал "Женщины лгут лучше", название которого говорит, что у женщин лучше получается скрывать, но я вижу иную ситуацию – тут немного, но лидируют мужчины. Конечно, у мужчин хуже с интуицией, они менее чувствительные, может, меньше чувствуют стыд, вину, когда испытываешь меньше таких чувств, скрывать легче. Легче со спокойным лицом сказать "я тебя люблю, все в порядке". Женщинам сложнее спокойно лгать, они по сути другие.

- Можно ли на самом деле прожить всю жизнь в паре от дружбы или начала брака без малейшего приключения?

Конечно, можно. Этот вопрос интересует человечество давно. Как ученые, так и отдельные исследователи много раз пытались проводить опросы, охватывающие разные группы людей. В исследованиях бывают такие варианты, когда люди никогда не заводили любовников, не хотели этого и не жалеют об этом. Это как Королева Елизавета II – достойно выполняла свой долг всю жизнь, не брала ни одного выходного дня, не устраивала себе отпуск. То же и среди людей стабильного психотипа, которые всеми силами стараются выполнить обещание. Сейчас поколение проще относится к отношениям между мужчиной и женщиной, людям кажется, что можно иметь нескольких партнеров или одного тайного, а другого - официального, даже пытаются жить втроем. Я на практике встречался с людьми, которые жили втроем, но обычно такие отношения заканчиваются, поскольку один из них получает внутреннюю травму и уходит. Я не говорю, что это невозможно, может, и возможно. Недолго, ради приключений много всего можно придумать, но если говорить о длительных отношениях – я почти не знаю таких случаев.

- Что вы можете посоветовать человеку, столкнувшемуся с неверностью? Когда можно простить, а когда - нет? Как жить?

- Это длинная и сложная тема, но человек которого предали в первую очередь не должен молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Некоторые люди выбирают путь молчания и игнорирования, но это не помогает. Нужна шоковая терапия – все вывести на свет, сесть и выяснять, что делать, почему человек изменил. Конечно, скандалы ни к чему хорошему не приведут, но это уже шаг вперед. Потом я советую человеку, которому изменили, ничего не ждать и начать повышать свою самооценку, не замыкаться в себе, не жалеть себя, не есть шоколадки и не разорять магазины. Наоборот: надо заниматься спортом, гулять на природе, активно двигаться, ходить к психологу или к психотерапевту, человек должен получать помощь систематически, получать советы, поддержку, все это поможет пережить шок, депрессию. Все преданные люди так или иначе замыкаются в себе, чувствуют боль, у них снижается самооценка, они разочаровываются, все это очень опасно. Я видел и хорошие моменты, когда человек, попавший в капкан неверности вырастает, становится сильнее, встает на ноги, это становится трамплином к его успеху в жизни, в бизнесе, в отношениях. Кое-кому нужен сильный опыт – смерть, болезнь, банкротство, предательство – мегапотрясение в жизни, чтобы проснуться и начать менять стандарты, привычки, разные парадигмы, убеждения, которыми руководствуемся, если изменить все это, может измениться вся жизнь. Тут подойдут слова: "Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат". В данном случае поможет специалист, он видит твою боль, внутреннее напряжение, неверие и может направить все это к действию: прочитай книгу, сделай упражнения, давай проанализируем ситуацию, запишем плюсы и минусы, сделаем то или иное, давай вести дневник с благодарностями. Плохое время можно трансформировать в мотивацию, сделать энергией и много сделать как для здоровья, так и для самовоспитания, повышения самооценки, а иногда удается и возобновить отношения.

- Бывает ли, что измена сближает пару?

Да. Бывает, что спрашиваешь пару, что было лучшим событием в жизни, они отвечают - неверность. Поскольку она потрясла обоих, они стали менять привычки, жизнь, стали обращаться за консультациями, читать книги, чего прежде не делали, начали интересоваться психологией, самовоспитанием, стали сильнее, интереснее, зародилась новая любовь, которой прежде не было. И связь сейчас крепче и качественнее, чем когда-либо за 10 лет. У меня были такие случаи и не один и не два, только, конечно, не сразу они пришли к таким выводам, но научились направлять унижение и боль на работу над собой, в результате зародились красивые отношения. Поэтому я никогда не рекомендую людям сразу же расставаться, всегда спрашиваю: что вы пытались делать, если все уже испробовали, тогда да – может, лучше расстаться. Но когда начинаешь углубляться, понимаешь, что люди поговорили, разозлились, послали друг друга и т.д. Я спрашиваю, какие книги они читали, может делали анализ, какие-то психологические упражнения, выясняется, что ничего не делали. Каждая ситуация индивидуальна, нельзя говорить, что виноват только изменивший, ведь разное бывает, надо этим делиться. Часто в этом виноваты оба, измена не появляется через день или два, даже через год – бывает такое, что это результат десятилетнего непонимания, неудовлетворения потребностей. Редко бывает, что только ради секса идут налево. Конечно, бывают случаи, когда человек не удовлетворен половой жизнью, или появляется ребенок, женщина сконцентрирована на нем, а партнеру кажется, что о нем забыли, отставили в сторону, секс бывает редко, вот мужчина, чтобы удовлетворить "голод", уходит налево. Но это редкие случаи, обычно причины бывают психологические.

- Как часто столкнувшиеся с изменой люди хотят отомстить изменнику тем же?

Такие случаи бывают нечасто, но бывают, иногда человек из мести идет на свидания с кем попало, лишь бы отомстить. Люди, столкнувшиеся с изменой, часто задают себе вопрос: почему? Ведь мы неплохая семья и отношения такие, ведь у кого не бывает ссор. Бывает месть, но стоит ли мстить – не знаю. Некоторым становится легче после мщения, но в долгосрочной перспективе это не даст склеить семью, да и чувства не улучшит. Из опыта общения с такими "мстителями" могу сказать, что через несколько лет они начинают жалеть о содеянном.

- Бывают ли случаи, когда приходится останавливать изменяющего человека и закрыть двери ради своего же психического здоровья?

Все индивидуально, зависит, насколько человек сильный, есть ли у него ресурс. Думаю, не надо ждать. Если стало известно об измене – сразу нужна шоковая терапия: открытый разговор, пожить отдельно, подумать о разводе, но не спешить с разводом, этого я не советую, это не решает внутренние проблемы. Лучше сходить к специалистам и поанализировать, что происходит внутри тебя, внутри партнера, что могло стать причиной измены. Конечно, если у человека психическое заболевание, если он становится опасен, если человек применяет насилие, ты не можешь быть боксерской грушей, но и в таких случаях можно выздороветь, только лечение и отношения должны проводиться на расстоянии. Пожить отдельно в таком случае хорошо, только не надо спешить с новыми свиданиями, лучше пожить спокойно, дать схлынуть эмоциям. Разводиться, если речь не идет о психологическом заболевании, не стоит спешить. Но и жить с человеком – это не значит заниматься с ним сексом, если он изменяет.

Некоторые люди, только пожив отдельно, понимают, что теряют. Я часто спрашиваю у клиентов, точно ли вы хотите развестись? Если да, разводитесь это сделать легко, быстро, всегда успеете, но что вы сделали, чтобы сохранить или восстановить отношения? Нам часто кажется, что неверность невозможно простить, но важно не стать жертвой, не останавливаться на том, что вот, меня предали, меня оставили, меня унизили.

- Какие самые большие психологические травмы бывают после неверности как у преданного, так и у изменившего?

- Об изменивших сложно сказать, они очень разные, как я говорил, это зависит от типа человека. Лучше известно о тех, кто столкнулся с изменой: практически все чувствуют боль, внутреннее опустошение, злобы, внутреннюю нечистоту, почти у всех снижается самооценка. Иногда они ее начинают поднимать разными странными способами – занимаются каким-нибудь экстремальным спортом, бегают на слепые свидания. Так они приводят к еще большему хаосу нервной системы, ничто им уже не помогает.

- Бывает, что мужчины, бросающие семью ради другой женщины, потом хотят вернуться, поскольку жалею, что допустили ошибку. Что делать в такой ситуации?

- Из опыта моих клиентов могу сказать, что около трети мужчин, которые уходили к любовницам, потом возвращались в семьи, треть мечется, не знает, что выбрать, а третья часть – не возвращается. Бывает, что если мужчина хочет вернуться, женщине непонятно, что с ним делать. Тут дать однозначный ответ сложно, ведь надо оценить, какие были отношения, какие проблемы, что привело к такой ситуации и т.д. Ведь все же жена или муж – это хорошо знакомый человек, особенно, если отношения длились долго, если есть дети, дом, ипотека. Развод у нас стоит дорого (улыбается). Но своего человека ты хорошо знаешь в любой ситуации – и в черной, и в белой. В таком случае, думаю, стоит попытаться сохранить отношения. Бывают такие случаи, но нечасто, но бывают, если пара работает над отношениями после измены, оба "подрастают", находят иную связь, переживают зрелые отношения.

- Вы считаете, надо прощать, если другая половина чувствует вину?

Ошибки допускают все - и мужчины, и женщины. Я думаю, глупо считать, что нельзя простить того, кто понял свою ошибку и кается или простить, но ничего не делать: ничего не менять, не углубиться в допущенные ошибки, не заниматься терапией. Этот то же самое, что не лечить зуб, который болит, надеясь, что сам перестанет болеть. Да, на несколько дней боль может утихнуть, а потом вернется с удвоенной силой и, быть может, его придется вырвать, а это может привести к болезни или заражению крови. Нельзя не лечить рану, иначе начнется загноение, заражение крови, всего тела, наступит смерть. Серьезную болезнь нельзя не лечить. Если у вас рак, нельзя сидеть и смотреть в потолок – есть разные методы оказания помощи. Иногда они помогают, а иногда - нет. Суть в том, что надо действовать. Если просто смотреть в потолок, все может закончиться трагедией. То же самое с разводом. Конечно, если речь идет о повторяющихся изменах, надо реагировать серьезно, консультироваться, работать, но если партнер ничего не делает, если ему все равно, он по-прежнему изменяет, тогда лучше подумать о разводе. Кстати, не надо удивляться, ведь редко одинаковые усилия прилагают оба партнера. Чаще один старается, а второй работает вполсилы или ничего не делает, потом динамика меняется. Лишь несколько процентов работают плечом к плечу.

- Как обманутой стороне не попасть в лавину постоянных укоров в адрес партнера?

Если факт неверности уже имел место, может, люди даже расставались, ругались, восстановить отношения еще можно, но все должно быть не так, как прежде – вы должны читать, интересоваться, консультироваться. Упреки могут всему помешать, это как в строительстве дома, понятно же, что если идет стройка, нельзя каждый день поджигать конструкцию. Так и тут, если человек не работает, все лишь накапливается и рано или поздно произойдет взрыв, и он будет насиловать своего проштрафившегося партнера – будет разрушать новые отношения. Не надо рубить сук, на котором сидят оба. Чтобы этого не делать, нужен такт и знания, если отдаться эмоциям, так все и происходит: как ты мог? Ты снова изменишь, ведь раз уже изменил и т.д. Если человеку каждый день говорить, что он снова изменит, то можно запрограммировать его на измену. Многие вещи надо фиксировать, работать над ними, если мы хотим создать хорошие, твердые и успешные отношения. Если мы руководствуемся только чувствами и эмоциями, то регулярно изливаем негатив на своего партнера и уничтожаем остатки его любви постоянными нападками, сами разрушаем отношения, которые могли восстановить.

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