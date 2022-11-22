Психолог рассказал, как взрослые сами того, не осознавая, приучают детей к алкоголю

В 2021 году на одного жителя Литвы 15 лет и старше в среднем приходилось 12,1 л абсолютного алкоголя. Алкоголизм остается серьезной проблемой в Литве, она касается и несовершеннолетних, для которых раннее знакомство с алкоголем особенно опасно. Иногда, даже не подозревая, к чему может привести их поведение, пассивно к алкоголю детей приучают сами родители – например, дают им пить безалкогольное пиво, сидр или вино. Такие действия родителей имеют большое значение: на что обратить внимание и как себя вести, чтобы проблема алкоголя не стала проблемой ребенка?

В 2020 году появились данные Исследования употребления психоактивных веществ среди молодежи в школах (ESPAD), которые показали, что за 30 дней до опроса алкоголь в Литве употребляли 27% школьников 15–16 лет – почти в два раза меньше, чем в других странах, где проводили исследование (средний показатель по странам в исследовании ESPAD 47%). Несмотря на то, что эксперты называют употребление алкоголя в стране проблемой, ситуация улучшается.

По данным Минздрава, показатель употребления алкоголя среди школьников в Литве с 2003 года постоянно улучшается. В 2003 г. 98% школьников признались, что хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь, а 77% признали, что пили его в период 30 дней до участия в опросе.

Несмотря на то, что на привычки молодежи влияют разные факторы, большое влияние имеет поведение родителей. О том, на какие сигналы важно обратить внимание, речь шла с психологом Республиканского наркологического центра Мартинасом Битаутасом.

Напиток – безалкогольный, но ассоциация с алкоголем сильная

Можно ли сказать, что, давая детям безалкогольное пиво, сидр или вино, родители приучают детей к алкоголю? Битаутас заметил, что в Литве на эту тему не проводились исследования, поэтому вопрос и отношение к этому сейчас находятся на уровне дискуссий. Несмотря на это, можно говорить о том, что последствия такого поведения влияют на процесс формирования привычки.

"Начнем с того, что проблема употребления алкоголя детьми и подростками существует и остается актуальной. Но, я думаю, употребление безалкогольных напитков и терпимость к этому родителей или других взрослых не является основным фактором, связанным с возникновением проблемы. Можно заметить, что вообще нет одного фактора, который имел бы решающее влияние на развитие проблемы употребления алкоголя среди детей и подростков. Обычно это связано с целым комплексом биопсихосоциальных аспектов, определяющих появление серьезных проблем", – заметил Битаутас.

По словам психолога, с одной стороны можно говорить, что дети, которые пьют безалкогольные напитки привыкают к мысли об употреблении определенных напитков. Поскольку некоторые напитки на рынке представлены как аналоги или заменители алкоголя в таре, похожей на тару алкогольных напитков, плюс имитируют иногда их вкус, то можно сказать, что это формирует сильную ассоциацию с процессом употреблением алкоголя.

"Если смотреть с точки зрения формирования традиций, то такие действия могут поощрять формирование осознания того, что определенный напиток может использоваться на праздники или во время посиделок. Существенный момент здесь то, что, хотя и идет речь о безалкогольных напитках, но ассоциация с алкоголем остается", – сказал Битаутас.

Психолог видит возможность взглянуть на это с другой стороны, когда алкоголь заменяют безалкогольными напитками как "более здоровой" альтернативой. Но, по мнению специалиста, если детей и подростков поощряют пить безалкогольное пиво, вино или сидр, это имеет больше отрицательных, чем положительных последствий.

От чего зависит, будет ли ребенок пить: обратите внимание на несколько факторов

Битаутас подчеркивает, что если ребенку разрешают пить безалкогольные налоги алкоголя, это не становится решающим фактором, побуждающим подростка употреблять алкоголь. Так что же на это влияет больше всего?

Психолог утверждает, что таких факторов очень много, но можно выделить несколько основных для развития этой проблемы в будущем:

• Психические и поведенческие расстройства (психоневрологическое поведенческое расстройство/ADHD, гиперактивность и т.д.)

• Некоторые личные качества (низкая самооценка, склонность к острым ощущениям и др.)

• Слабая связь между ребенком и родителями

• Проблемы в семье (развод, споры/ругань, разногласия с братьями/сестрами т.д.)

• "Ошибки" воспитания

• Позитивное отношение родителей к употреблению алкоголя (пьющие родители)

• Слабые социальные навыки и навыки общения

• Проблемы в общении со сверстниками/одноклассниками/друзьями

• Пьющие друзья/одноклассники/окружающие

Влияние поведения родителей: если дома неприятно, ребенок ищет "помощи"

На вопрос, насколько на формирование вредных привычек влияют родители, Битаутас сказал, что один из основных аспектов - связь между детьми и родителями.

Психолог заметил, что в подростковом возрасте эта связь может быть осложнена, но очень важно, чтобы сохранялись несколько важных аспектов – уважение к подростку и его мнению, честность и открытость в общении с ним, ясность коммуникации и спокойствие при общении.

"Всего этого можно достигнуть путем создания общих семейных традиций, заниматься чем-то всем вместе. Например, настольные игры, поездки, беседы за столом, интерес к миру подростка, к его друзьям, проблемам и эмоциям. Важна и структура дома, общие правила, распорядок дня, ясные границы", – сказал собеседник.

По его словам, еще один важный аспект в семье - фон и общая атмосфера. Если дома постоянно царит напряжение между членами семьи, раздоры, разногласия, находиться дома бывает неприятно. В таком случае молодой человек может начать искать способ избежать всего этого и бывать дома как можно меньше.

"Когда ребенок ищет, где укрыться от всего этого, растет риск того, что он начнет употреблять алкоголь. Эта вероятность возрастает не только потому, что подросток ищет, чем заменить домашнее окружение, а потому, что он хочет справиться со сложными эмоциями, которые переживает в деструктивной обстановке. Так он может искать помощи "извне", чтобы справиться со своими эмоциями, таким инструментом может стать алкоголь. Если оценить все это, я думаю, если появляется напряжение между членами семьи, важно его устранить, не бояться обращаться к специалистам", – советует Битаутас.

По мнению психолога, один из важнейших аспектов, влияющих на употребление алкоголя подростками и связанными с ним проблем, - это отношение самих родителей к алкоголю. По словам Битаутаса, если родители пьют неумеренно и безответственно, положительно относятся к выпивке, то растет вероятность того, что и у ребенка отношение к алкоголю будет положительным. Кроме того, если в семье чрезмерно употребляют алкоголь, появляются другие факторы – раздоры, напряжение, недостаток общения и др.

Проблемы возникают и в раннем возрасте: на что обратить внимание?

Битаутас сказал, что на практике он встречался и со случаями употребления алкоголя детьми в очень юном возрасте - иногда 7 лет. По словам психолога, такой ранний опыт несет печальные последствия.

"Раннее употребление алкоголя может увеличить импульсивность ребенка, ослабить осознание последствий, способность контролировать эмоции, реакции, чаще ответственность переносится на окружение. Эти факторы могут осложнить адаптацию в своем окружении – в школе, дома, а в будущем и на работе", – предупредил специалист.

Чтобы не возникли проблемы с употреблением алкоголя, психолог рекомендует обратить внимание на психологическое состояние ребенка, его поведение.

"Если заметно желание ребенка отстраниться, холодность, повышенная раздражительность, импульсивность, эмоциональность, это может означать, что он сталкивается с трудностями, способом решения которых может стать или уже стало употребление алкоголя. Важно также обратить внимание на изменение поведения ребенка, сколько времени он остается без присмотра. Нередко, в таких случаях, когда родители не знают и не заботятся о том, где находится ребенок или подросток, с кем общается, появление проблем в школе или в общении в близком окружении может свидетельствовать о том, что ребенок сталкивается с проблемами в жизни и, возможно, решает их с помощью алкоголя", – сказал Битаутас.

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