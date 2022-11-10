ВОЗ: сейчас регистрируется на 90 процентов смертей от коронавируса меньше, чем в феврале

ELTA ru.DELFI.lt

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с прошлой зимы значительно снизилось число официально зарегистрированных смертей от COVID.

На прошлой неделе сообщено о 9 400 смертях в мире, связанных с коронавирусом, сказал в среду в Женеве руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это почти на 90 процентов случаев смертей меньше, чем в феврале, когда было сообщено о самом большом количестве смертей от коронавируса в этом году – 75 000. И хотя это позитивная тенденция, все еще слишком много людей умирают от „болезни, которой можно избежать и вылечить“, сказал руководитель ВОЗ на пресс-конференции. COVID-19 все еще является пандемией, подчеркнула эксперт ВОЗ Мариа Ван Керкхове. На прошлой неделе в мире зарегистрировано около 2,1 млн. новых инфекций. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!