Мужчина выздоровел от коронавируса спустя 411 дней болезни

Британец, который болел коронавирусом 411 дней, выздоровел. У пациента впервые был положительный результат на Covid-19 в декабре 2020 года. Это самый продолжительный зафиксированный случай болезни, сообщает Sky News

У пациента уже была ослабленная иммунная система после пересадки почки, когда он дал положительный результат.

Несмотря на то, что у пациента не было никаких симптомов, тест продолжал давать положительный результат на Covid до января 2022 года.

Врачи в больницах в Лондоне, где он лечился, сообщили, что им неизвестно ни о каком другом задокументированном случае излечения человека после столь длительного времени.

В отчете говорится, что с помощью генетического анализа врачи определили, что у 59-летнего мужчины все еще был ранний вариант исходного уханьского штамма коронавируса.

Лондонские медицинские эксперты смогли вылечить мужчину с помощью смеси нейтрализующих антител, которые, как известно, эффективны против ранних вариантов коронавируса.

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