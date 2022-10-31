ВОЗ опубликовала первый в мире перечень опасных для здоровья грибков

ВОЗ опубликовала доклад, в котором представлен первый в мире перечень грибковых патогенов, требующих первоочередного внимания, — каталог из 19 грибков, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения.

Приоритетный перечень ВОЗ грибковых патогенов (ППГП) является результатом впервые предпринятого усилия составить систематизированный перечень грибковых патогенов, требующих приоритетного внимания с точки зрения научно-исследовательской работы и предполагаемого значения. ППГП ВОЗ имеет своей целью помочь сконцентрировать внимание и стимулировать дальнейшую научно-исследовательскую работу и меры политики для усиления глобального реагирования на проблему грибковых инфекций и их устойчивости к противогрибковым препаратам.

Грибковые патогены представляют собой серьезную угрозу для здоровья населения, поскольку они становятся все более распространенными и устойчивыми к лечению, в то время как на данный момент существует всего четыре класса противогрибковых лекарственных препаратов и всего несколько препаратов-кандидатов в стадии клинических разработок. Для большинства грибковых патогенов не существует методов быстрой чувствительной диагностики, а имеющиеся средства не являются широко доступными во всем мире или доступны по неприемлемо высокой цене.

Инвазивные формы этих грибковых инфекций часто поражают тяжелобольных пациентов и людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, связанными с иммунной системой. Наибольшему риску заражения инвазивными грибковыми инфекциями подвергаются люди с онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИД, трансплантатами органов, хроническими респираторными болезнями и пост-первичной туберкулезной инфекцией.

Новые фактологические данные показывают, что заболеваемость грибковыми инфекциями и географический ареал их распространения растут во всем мире, что связано с глобальным потеплением и расширением международных поездок и торговли. Во время пандемии COVID-19 существенно выросло число зарегистрированных случаев заражения инвазивными грибковыми инфекциями среди больничных пациентов. Поскольку грибки, вызывающие широко распространенные инфекционные заболевания (такие как кандидоз полости рта и вагинальная молочница), приобретают все большую лекарственную устойчивость, растет и риск развития более инвазивных форм инфекций.

«Оставаясь до недавнего времени незамеченными в тени пандемии устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, грибковые инфекции растут и становятся все более устойчивыми к лекарственным препаратам, что вызывает обеспокоенность общественного здравоохранения во всем мире», — говорит помощник Генерального директора ВОЗ по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам д-р Ханан Балхи.

Несмотря на растущую обеспокоенность, грибковые инфекции не пользуются большим вниманием и на их изучение выделяется крайне мало средств, что объясняет недостаток качественных данных о распространенности грибковых заболеваний и их устойчивости к противомикробным препаратам. Поэтому истинное бремя грибковых инфекций и проблемы устойчивости к противогрибковым препаратам неизвестно, что препятствует принятию надлежащих мер реагирования.

Три приоритетных категории



ППГП ВОЗ поделен на три категории: критический приоритет, высокий приоритет и средний приоритет. Грибковые патогены были поделены на эти категории, главным образом, исходя из их значения с точки зрения общественного здравоохранения и/или появления рисков из-за устойчивости к противогрибковым препаратам. Признавая, что патогены, имеющие критический приоритет, вызывают обеспокоенность общественного здравоохранения во всем мире, ВОЗ подчеркивает, что ППГП необходимо интерпретировать с осторожностью и с учетом контекста, поскольку в соответствующем региональном или местном контексте некоторые эндемичные патогены могут вызывать большую обеспокоенность.



Необходимость в большем объеме фактологических данных и приоритетные направления деятельности



Авторы доклада подчеркивают необходимость в большем объеме фактологических данных для принятия обоснованных мер реагирования на данную растущую угрозу и для лучшего понимания бремени болезней и устойчивости к противогрибковым препаратам. В докладе также особо отмечается необходимость в скоординированных действиях в рамках концепции «Единое здоровье» в отношении проблемы взаимосвязи между устойчивостью к противогрибковым препаратам и их применением, а также содержится призыв к обеспечению более широкого равного доступа к качественным средствам диагностики и лечения.

«Нам необходим больший объем данных и фактологического материала по грибковым инфекциям и устойчивости к противогрибковым препаратам для принятия обоснованных и более эффективных мер борьбы с приоритетными грибковыми патогенами», — говорит директор Департамента ВОЗ по глобальной координации действий в отношении устойчивости к противомикробным препаратам д‑р Хайлейсис Гетахун.

В докладе по ППГП подчеркиваются стратегии для принятия директивными органами, специалистами в области общественного здравоохранения и другими заинтересованными сторонами. Предлагаемые стратегии в своей совокупности направлены на получение фактологических данных и совершенствование мер борьбы с приоритетными грибковыми патогенами, в том числе с развитием устойчивости к противогрибковым препаратам. Первоочередные рекомендуемые меры сосредоточены на (1) усилении лабораторного потенциала и эпиднадзора; (2) обеспечении устойчивых инвестиций в НИОКР и инновационные разработки; и (3) усиление мер профилактики и контроля со стороны общественного здравоохранения.

«Странам рекомендуется придерживаться поэтапного подхода, начав с усиления потенциала лабораторной работы и эпиднадзора в отношении грибковых заболеваний, а также обеспечения равного доступа к существующим качественным средствам диагностики и лечения во всем мире», — дополняет д‑р Хайлейсис Гетахун.

Устойчивость к противогрибковым препаратам частично обусловлена их неправильным применением в рамках концепции «Единое здоровье». Например, с непродуманным использованием противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве связан рост показателей распространения устойчивых к азолам инфекций, вызываемых грибками aspergillus fumigatus. В докладе также содержится призыв активизировать совместные усилия ВОЗ с организациями четырехстороннего альянса и другими партнерами в рамках концепции «Единое здоровье» в отношении проблемы взаимосвязи между устойчивостью к противогрибковым препаратам и их применением.

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